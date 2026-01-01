Сольные концерты Марии Зайцевой в крупных городах России

Мария Зайцева, известная исполнительница и экс-солистка группы #2Маши, готовит серию больших концертов в таких городах, как Самара, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Зрителей ожидает незабываемое музыкальное событие, полное живого звучания и мощной энергетики.

Концерты Марии — это не только завораживающий вокал, но и потрясающее выступление талантливых музыкантов. Песни, такие как «Мама, я танцую», «Босая», «Вера и любовь», «Если бы» и «Слишком красиво», создадут неповторимую атмосферу, способную зарядить каждого зрителя положительными эмоциями.

Кроме проверенных хитовых треков, на концерте вы сможете услышать блестящее исполнение мирового хита «Strong enough» Шер, знакомого многим благодаря шоу «Точь-в-точь». Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!