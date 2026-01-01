Оповещения от Киноафиши
Мария Зайцева
Мария Зайцева

О концерте

Сольные концерты Марии Зайцевой в крупных городах России

Мария Зайцева, известная исполнительница и экс-солистка группы #2Маши, готовит серию больших концертов в таких городах, как Самара, Уфа, Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Зрителей ожидает незабываемое музыкальное событие, полное живого звучания и мощной энергетики.

Концерты Марии — это не только завораживающий вокал, но и потрясающее выступление талантливых музыкантов. Песни, такие как «Мама, я танцую», «Босая», «Вера и любовь», «Если бы» и «Слишком красиво», создадут неповторимую атмосферу, способную зарядить каждого зрителя положительными эмоциями.

Кроме проверенных хитовых треков, на концерте вы сможете услышать блестящее исполнение мирового хита «Strong enough» Шер, знакомого многим благодаря шоу «Точь-в-точь». Не упустите шанс стать частью этого яркого музыкального события!

Июль
10 июля пятница
20:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 2000 ₽
В других городах
Апрель
Июнь
8 апреля среда
19:00
КРЦ «Звезда» Самара, Ново-Садовая, 106г
от 2000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 2200 ₽
16 апреля четверг
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2000 ₽
17 апреля пятница
19:00
IT-парк им. Башира Рамеева Казань, Спартаковская, 2
от 2000 ₽
6 июня суббота
19:00
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
от 2300 ₽

