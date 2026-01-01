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Навеки. Юбилейный концерт Сергея Любавина
Билеты от 2000₽
Киноафиша Навеки. Юбилейный концерт Сергея Любавина

Навеки. Юбилейный концерт Сергея Любавина

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Юбилейный концерт Сергея Любавина в Кремлёвском Дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт Сергея Любавина с программой «Навеки». В этот вечер зрители услышат лучшие хиты артиста: «Цветок», «Признание», «Волчонок», «Нежность», «Эта женщина» и «Обнулиться». Композиции прозвучат в сопровождении симфонического оркестра, что придаст им новые яркие оттенки.

На сцене выступят звёздные гости праздника: Михаил Шуфутинский, Татьяна Буланова, Варвара, Ярослав Сумишевский, Стас Костюшкин, Евгений Григорьев и Сергей Куренков. Этот концерт будет интересен как поклонникам эстрады, так и любителям симфонических версий известных треков.

Сергей Любавин — легенда отечественной сцены, одиннадцатикратный лауреат премии «Шансон года» и обладатель титула «Звезда Дорожного радио». Его музыка давно завоевала сердца миллионов слушателей, и такое событие станет настоящим праздником для всех поклонников его творчества.

Не упустите возможность стать частью этого значимого события!

Купить билет на концерт Навеки. Юбилейный концерт Сергея Любавина

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Октябрь
3 октября суббота
18:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 2000 ₽

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