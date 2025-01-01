Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Цветы
Билеты от 1500₽
Киноафиша Цветы

Цветы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Концерт группы "Цветы" в "Союзе Композиторов"

В "Союзе Композиторов" пройдет долгожданный концерт легендарной рок-группы "Цветы", основанной в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым. Группа, которую журнал "Итоги" назвал началом всего отечественного неформата, подарит зрителям свои самые известные хиты.

История группы

Группа "Цветы" за свою историю пережила множество этапов. В 2009 году они записали свой двойной альбом "Назад в СССР" на легендарной студии Abbey Road в Лондоне, который стал итогом первого периода их творчества. В 2010 году "Цветы" вновь вернулись на Abbey Road, чтобы записать альбом "Распахни свое окно", в который вошли ранее запрещенные песни.

В том же году группа отметила свое 40-летие концертом в Крокус Сити Холл, а два года спустя, в 2012, представила новый современный репертуар на концерте "Человек разумный" и "Власть цветов". В 2014 году "Цветы" отпраздновали 45-летие большим концертом в московском зале Ray Just Arena и продолжили гастрольный тур по России.

Знаковые события

Группа не раз удивляла своих поклонников. В 2017 году "Цветы" выступили в Лос-Анджелесе на премьере фильма Free to Rock и дали концерт в Музее Грэмми, где совместно с ними выступали известные музыканты Kenny Aronoff и Marco Mendoza. В 2019 году состоялся аншлаговый концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный 50-летию группы, где выступили такие звезды, как Алла Пугачева и Жанна Агузарова.

Новые достижения

В 2020 году группа выпустила шестой альбом "Я не сдаюсь", а в 2021 году на всех музыкальных платформах появился первый полностью авторский альбом Стаса Намина "Летать". В 2022 году альбом был представлен на Фестивале российского рока "SNC 35 лет".

Творческий состав

Интересно, что "Цветы" никогда не имели постоянного состава. Только в 2000 году сформировался самый сильный состав группы, по мнению Стаса Намина: Олег Предтеченский (гитара, вокал), Юрий Вильнин (соло-гитара), Александр Грецинин (бас-гитара, вокал), Валерий Диордица (клавиши, вокал).

Что услышат зрители

На концерте зрителей ждут главные хиты группы: "Мы желаем счастья вам", "Звездочка моя ясная", "Есть глаза у цветов", "Рано прощаться", "Юрмала", "Летний вечер", "Старый рояль", "Богатырская сила", "Я люблю только рок-н-ролл" и многие другие песни.

Не упустите возможность услышать живую классику рок-музыки в исполнении группы "Цветы"!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1500 ₽
12 сентября
Союз композиторов Москва, Брюсов пер., 8/10, стр. 2
20:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж
16+
Рок
Црвених Цветова. Ходьба.Четвёртый Пациент. Пыж
12 сентября в 19:00 Пространство «Смена»
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
17 августа в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Stand Up в Центре
18+
Юмор
Stand Up в Центре
10 августа в 18:00 Wino Bar
от 490 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше