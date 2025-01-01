Концерт группы "Цветы" в "Союзе Композиторов"

В "Союзе Композиторов" пройдет долгожданный концерт легендарной рок-группы "Цветы", основанной в 1969 году гитаристом и автором песен Стасом Наминым. Группа, которую журнал "Итоги" назвал началом всего отечественного неформата, подарит зрителям свои самые известные хиты.

История группы

Группа "Цветы" за свою историю пережила множество этапов. В 2009 году они записали свой двойной альбом "Назад в СССР" на легендарной студии Abbey Road в Лондоне, который стал итогом первого периода их творчества. В 2010 году "Цветы" вновь вернулись на Abbey Road, чтобы записать альбом "Распахни свое окно", в который вошли ранее запрещенные песни.

В том же году группа отметила свое 40-летие концертом в Крокус Сити Холл, а два года спустя, в 2012, представила новый современный репертуар на концерте "Человек разумный" и "Власть цветов". В 2014 году "Цветы" отпраздновали 45-летие большим концертом в московском зале Ray Just Arena и продолжили гастрольный тур по России.

Знаковые события

Группа не раз удивляла своих поклонников. В 2017 году "Цветы" выступили в Лос-Анджелесе на премьере фильма Free to Rock и дали концерт в Музее Грэмми, где совместно с ними выступали известные музыканты Kenny Aronoff и Marco Mendoza. В 2019 году состоялся аншлаговый концерт в Государственном Кремлевском Дворце, посвященный 50-летию группы, где выступили такие звезды, как Алла Пугачева и Жанна Агузарова.

Новые достижения

В 2020 году группа выпустила шестой альбом "Я не сдаюсь", а в 2021 году на всех музыкальных платформах появился первый полностью авторский альбом Стаса Намина "Летать". В 2022 году альбом был представлен на Фестивале российского рока "SNC 35 лет".

Творческий состав

Интересно, что "Цветы" никогда не имели постоянного состава. Только в 2000 году сформировался самый сильный состав группы, по мнению Стаса Намина: Олег Предтеченский (гитара, вокал), Юрий Вильнин (соло-гитара), Александр Грецинин (бас-гитара, вокал), Валерий Диордица (клавиши, вокал).

Что услышат зрители

На концерте зрителей ждут главные хиты группы: "Мы желаем счастья вам", "Звездочка моя ясная", "Есть глаза у цветов", "Рано прощаться", "Юрмала", "Летний вечер", "Старый рояль", "Богатырская сила", "Я люблю только рок-н-ролл" и многие другие песни.

Не упустите возможность услышать живую классику рок-музыки в исполнении группы "Цветы"!