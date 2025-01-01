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Светлана Разина
Билеты от 5500₽
Киноафиша Светлана Разина

Светлана Разина

18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Концерт Светланы Разиной в Petter Bar

28 марта популярная певица Светлана Разина выступит с концертом в уютном и любимом многими столичном баре Petter.

Погружение в мир музыки Светланы Разиной

Камерная атмосфера бара Petter идеально подходит для того, чтобы насладиться волшебными композициями Светланы Разиной. Приятное оформление зала, лучшие вина и гастрономия от шеф-повара обеспечат незабываемые впечатления от концерта.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность прикоснуться к прекрасному! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара Petter. До встречи на концерте!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
1 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽
6 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
22:00 от 5500 ₽

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