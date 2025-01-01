Концерт Светланы Разиной в Petter Bar

28 марта популярная певица Светлана Разина выступит с концертом в уютном и любимом многими столичном баре Petter.

Погружение в мир музыки Светланы Разиной

Камерная атмосфера бара Petter идеально подходит для того, чтобы насладиться волшебными композициями Светланы Разиной. Приятное оформление зала, лучшие вина и гастрономия от шеф-повара обеспечат незабываемые впечатления от концерта.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность прикоснуться к прекрасному! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара Petter. До встречи на концерте!