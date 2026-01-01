Премьера спектакля «Мандат» на сцене Александринского театра

«Студия театрального искусства» с гордостью анонсирует спектакль «Мандат», созданный постоянной постановочной командой: Сергеем Женовачем, Александром Боровским, Дамиром Исмагиловым и Григорием Гоберником. Это событие стало значимым шагом для театра, который теперь может похвастаться репертуаром, включающим оба шедевра Николая Эрдмана — «Мандат» и «Самоубийца».

Историческая справка

Николай Эрдман, автор пьесы «Мандат», навсегда вошел в историю мировой драматургии благодаря своим работам, написанным в 20-х годах XX века. Его творчество оказало огромное влияние на развитие театра, и «Студия театрального искусства» с гордостью продолжает эту традицию.

О спектакле

В спектакле «Мандат» Сергей Женовач обращается не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам самого Эрдмана. Это решение позволило создать уникальную интерпретацию, которая сохраняет оригинальный дух произведения.

Музыка и исполнители

Зрители смогут насладиться музыкой великих композиторов: Г.Ф. Генделя, Ф. Мендельсона, М. Глинки и других. Специально для спектакля были выбраны также песни неизвестных авторов. Педагог по вокалу Галина Гусева обеспечила высокое качество исполнения.

Актерский состав

В спектакле «Мандат» задействованы талантливые актеры:

Павел Сергеевич Гулячкин — Сергей Аброскин

Надежда Петровна, его мать — Ольга Калашникова

Варвара Сергеевна, его сестра — Екатерина Становая

Широнкин Иван Иванович, их жилец — Александр Суворов

Анастасия Николаевна (Настя), кухарка Гулячкиных — Елизавета Кондакова

Сметанич Олимп Валерианович — Алексей Вертков

Валериан Олимпович, его сын — Глеб Пускепалис

Автоном Сигизмундович — Андрей Шибаршин

Вишневецкая Тамара Леопольдовна — Татьяна Волкова

Муж Тамары Леопольдовны, Степан Степанович — Игорь Лизенгевич

Наркис Смарагдович Крантик, фотограф — Нодар Сирадзе

Баянист — Глеб Ромашевский

Человек со скрипкой — Даниил Обухов

Женщина с барабаном и бубном — Анна Рудь

Человек с гитарой — Эдуард Миллер

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся работу театрального искусства!