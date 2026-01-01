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Мандат
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мандат

Спектакль Мандат

18+
Режиссер Сергей Женовач
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Премьера спектакля «Мандат» на сцене Александринского театра

«Студия театрального искусства» с гордостью анонсирует спектакль «Мандат», созданный постоянной постановочной командой: Сергеем Женовачем, Александром Боровским, Дамиром Исмагиловым и Григорием Гоберником. Это событие стало значимым шагом для театра, который теперь может похвастаться репертуаром, включающим оба шедевра Николая Эрдмана — «Мандат» и «Самоубийца».

Историческая справка

Николай Эрдман, автор пьесы «Мандат», навсегда вошел в историю мировой драматургии благодаря своим работам, написанным в 20-х годах XX века. Его творчество оказало огромное влияние на развитие театра, и «Студия театрального искусства» с гордостью продолжает эту традицию.

О спектакле

В спектакле «Мандат» Сергей Женовач обращается не к мейерхольдовскому варианту пьесы, а к записям и черновикам самого Эрдмана. Это решение позволило создать уникальную интерпретацию, которая сохраняет оригинальный дух произведения.

Музыка и исполнители

Зрители смогут насладиться музыкой великих композиторов: Г.Ф. Генделя, Ф. Мендельсона, М. Глинки и других. Специально для спектакля были выбраны также песни неизвестных авторов. Педагог по вокалу Галина Гусева обеспечила высокое качество исполнения.

Актерский состав

В спектакле «Мандат» задействованы талантливые актеры:

  • Павел Сергеевич Гулячкин — Сергей Аброскин
  • Надежда Петровна, его мать — Ольга Калашникова
  • Варвара Сергеевна, его сестра — Екатерина Становая
  • Широнкин Иван Иванович, их жилец — Александр Суворов
  • Анастасия Николаевна (Настя), кухарка Гулячкиных — Елизавета Кондакова
  • Сметанич Олимп Валерианович — Алексей Вертков
  • Валериан Олимпович, его сын — Глеб Пускепалис
  • Автоном Сигизмундович — Андрей Шибаршин
  • Вишневецкая Тамара Леопольдовна — Татьяна Волкова
  • Муж Тамары Леопольдовны, Степан Степанович — Игорь Лизенгевич
  • Наркис Смарагдович Крантик, фотограф — Нодар Сирадзе
  • Баянист — Глеб Ромашевский
  • Человек со скрипкой — Даниил Обухов
  • Женщина с барабаном и бубном — Анна Рудь
  • Человек с гитарой — Эдуард Миллер

Не упустите возможность увидеть эту выдающуюся работу театрального искусства!

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Сентябрь
Октябрь
26 сентября суббота
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 2000 ₽
24 октября суббота
19:00
Студия театрального искусства Москва, Станиславского, 21, стр. 7
от 2000 ₽

Фотографии

Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат Мандат

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