Спектакль Невероятная история кота в сапогах

Премьера в Театре Мимики и Жеста: «Невероятная история кота в сапогах»

В московском Театре Мимики и Жеста 15 ноября состоится долгожданная премьера детского музыкального спектакля «Невероятная история кота в сапогах». Постановка является частью национального проекта «Семья» и творческого проекта Министерства культуры Российской Федерации «Поддержка Театра Мимики и Жеста».

Об уникальной интерпретации классики

Этот спектакль, основанный на всемирно известной сказке Шарля Перро, станет главной премьерой сезона для юной аудитории. Как отметил художественный руководитель театра Роберт Фомин, в последние годы театр фокусировался на взрослых произведениях, таких как «Ревизор» и «Пиковая дама», которые также привлекли подростковую публику. Теперь же театр рад предложить детям полномасштабную постановку, уделяя особое внимание интересам юных зрителей.

Режиссура и музыкальное оформление

Спектакль поставил главный режиссер театра Александр Савельев, известный благодаря таким работам, как «Новогодние подснежники» и «Конька-горбунка». «Сказка предоставляет огромные возможности для режиссерской фантазии, и я всегда с радостью принимаю вызов работы с детской аудиторией», — поделился он. В спектакле будет много музыки, песен и танцев, что делает его настоящим «жестовым мюзиклом».

Действующие лица и исполнители

Людоед — Роберт Фомин

Кот — Сергей Семененко

Жак — Андрей Савушкин

Король — Сергей Родин

Принцесса — Ольга Вологжина

Баронесса — Светлана Вакуленко

Актёры-дикторы и творческая команда

Актёры-дикторы: Людмила Левина, Владимир Рахов, Анна Кравцова

Композитор — Кирилл Лукин

Художник — Надежда Берендеева

Художник анимации — Вероника Вернадская

Художник по свету — Роман Храмов

Автор жестового перевода — Генриетта Чаушьян

Автор пьесы и режиссер — Александр Савельев

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая подарит радость и детям, и их родителям!