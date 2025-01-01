Спектакль Невероятная история кота в сапогах

В московском Театре Мимики и Жеста 15 ноября состоится долгожданная премьера детского музыкального спектакля «Невероятная история кота в сапогах». Постановка является частью национального проекта «Семья» и творческого проекта Министерства культуры Российской Федерации «Поддержка Театра Мимики и Жеста».
Этот спектакль, основанный на всемирно известной сказке Шарля Перро, станет главной премьерой сезона для юной аудитории. Как отметил художественный руководитель театра Роберт Фомин, в последние годы театр фокусировался на взрослых произведениях, таких как «Ревизор» и «Пиковая дама», которые также привлекли подростковую публику. Теперь же театр рад предложить детям полномасштабную постановку, уделяя особое внимание интересам юных зрителей.
Спектакль поставил главный режиссер театра Александр Савельев, известный благодаря таким работам, как «Новогодние подснежники» и «Конька-горбунка». «Сказка предоставляет огромные возможности для режиссерской фантазии, и я всегда с радостью принимаю вызов работы с детской аудиторией», — поделился он. В спектакле будет много музыки, песен и танцев, что делает его настоящим «жестовым мюзиклом».
Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая подарит радость и детям, и их родителям!