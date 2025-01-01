Меню
Невероятная история кота в сапогах
Билеты от 2500₽
Киноафиша Невероятная история кота в сапогах

Спектакль Невероятная история кота в сапогах

Жестовый мюзикл по мотивам сказки Шарля Перро
Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Премьера в Театре Мимики и Жеста: «Невероятная история кота в сапогах»

В московском Театре Мимики и Жеста 15 ноября состоится долгожданная премьера детского музыкального спектакля «Невероятная история кота в сапогах». Постановка является частью национального проекта «Семья» и творческого проекта Министерства культуры Российской Федерации «Поддержка Театра Мимики и Жеста».

Об уникальной интерпретации классики

Этот спектакль, основанный на всемирно известной сказке Шарля Перро, станет главной премьерой сезона для юной аудитории. Как отметил художественный руководитель театра Роберт Фомин, в последние годы театр фокусировался на взрослых произведениях, таких как «Ревизор» и «Пиковая дама», которые также привлекли подростковую публику. Теперь же театр рад предложить детям полномасштабную постановку, уделяя особое внимание интересам юных зрителей.

Режиссура и музыкальное оформление

Спектакль поставил главный режиссер театра Александр Савельев, известный благодаря таким работам, как «Новогодние подснежники» и «Конька-горбунка». «Сказка предоставляет огромные возможности для режиссерской фантазии, и я всегда с радостью принимаю вызов работы с детской аудиторией», — поделился он. В спектакле будет много музыки, песен и танцев, что делает его настоящим «жестовым мюзиклом».

Действующие лица и исполнители

  • Людоед — Роберт Фомин
  • Кот — Сергей Семененко
  • Жак — Андрей Савушкин
  • Король — Сергей Родин
  • Принцесса — Ольга Вологжина
  • Баронесса — Светлана Вакуленко

Актёры-дикторы и творческая команда

  • Актёры-дикторы: Людмила Левина, Владимир Рахов, Анна Кравцова
  • Композитор — Кирилл Лукин
  • Художник — Надежда Берендеева
  • Художник анимации — Вероника Вернадская
  • Художник по свету — Роман Храмов
  • Автор жестового перевода — Генриетта Чаушьян
  • Автор пьесы и режиссер — Александр Савельев

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая подарит радость и детям, и их родителям!

Декабрь
24 декабря среда
16:00
Театр мимики и жеста Москва, Измайловский б-р, 41
от 2500 ₽

