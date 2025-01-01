Спектакль Мамлеев

Психоделическая опера

Театр «Практика» и Мастерская Брусникина представляют уникальную психоделическую оперу по мотивам произведений Юрия Мамлеева, основателя метафизического реализма. Этот проект, срежиссированный Арсением Мещеряковым, сопровождается музыкой композитора Никиты Лозовского и визуальными образами художницы Кати Эрдэни. Постановка представляет собой серию живых картин, погружающих зрителя в необычный и мрачный мир Мамлеева, где тонкая грань между реальностью и потусторонним становится почти незаметной.

Сюжет и тематика

Рассказы Мамлеева исследуют крайние проявления человеческой природы, обнажают потерю идентичности, стремление героев вырваться за рамки природных ограничений, обрести счастье и наполнить смыслами повседневность. На сцене герои воплощаются как маски, подчеркивающие выразительные черты их характеров. Для каждого персонажа была разработана особенная, гротескная манера речи, где речитативы сближаются с вокальными партиями, усиливая сюрреалистичность происходящего.

Творческая команда

Автор : Юрий Мамлеев

: Юрий Мамлеев Режиссёр : Арсений Мещеряков

: Арсений Мещеряков Композитор и саунд-дизайнер : Никита Лозовский

: Никита Лозовский Художник-постановщик и художник по костюмам : Катя Эрдэни

: Катя Эрдэни Художник по свету : Евгений Киуру

: Евгений Киуру Продюсер: Кристина Маковеева

Атмосфера спектакля

Постановка приглашает зрителей исследовать макабрические аспекты человеческого сознания, создавая атмосферу ужаса и смеха. Живые картины, балансирующие на грани между комическим и страшным, предлагают уникальный зрительский опыт, в котором каждый сюжет погружает в мир размышлений о природе и смысле жизни.