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Мамлеев
Билеты от 2000₽
Киноафиша Мамлеев

Спектакль Мамлеев

Постановка
Практика 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Психоделическая опера 

Театр «Практика» и Мастерская Брусникина представляют уникальную психоделическую оперу по мотивам произведений Юрия Мамлеева, основателя метафизического реализма. Этот проект, срежиссированный Арсением Мещеряковым, сопровождается музыкой композитора Никиты Лозовского и визуальными образами художницы Кати Эрдэни. Постановка представляет собой серию живых картин, погружающих зрителя в необычный и мрачный мир Мамлеева, где тонкая грань между реальностью и потусторонним становится почти незаметной.

Сюжет и тематика

Рассказы Мамлеева исследуют крайние проявления человеческой природы, обнажают потерю идентичности, стремление героев вырваться за рамки природных ограничений, обрести счастье и наполнить смыслами повседневность. На сцене герои воплощаются как маски, подчеркивающие выразительные черты их характеров. Для каждого персонажа была разработана особенная, гротескная манера речи, где речитативы сближаются с вокальными партиями, усиливая сюрреалистичность происходящего.

Творческая команда

  • Автор: Юрий Мамлеев
  • Режиссёр: Арсений Мещеряков
  • Композитор и саунд-дизайнер: Никита Лозовский
  • Художник-постановщик и художник по костюмам: Катя Эрдэни
  • Художник по свету: Евгений Киуру
  • Продюсер: Кристина Маковеева

Атмосфера спектакля

Постановка приглашает зрителей исследовать макабрические аспекты человеческого сознания, создавая атмосферу ужаса и смеха. Живые картины, балансирующие на грани между комическим и страшным, предлагают уникальный зрительский опыт, в котором каждый сюжет погружает в мир размышлений о природе и смысле жизни.

Режиссер
Арсений Мещеряков
В ролях
Илья Барабанов
Константин Бобков
Даниил Газизуллин
Андрей Минеев
Мария Лапшина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽
14 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Мамлеев Мамлеев Мамлеев Мамлеев

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