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Мастер и Маргарита
Билеты от 700₽
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О спектакле

Фламенко в мире Булгакова: уникальная интерпретация «Мастера и Маргариты»

Как можно выразить гениальность произведения Булгакова через музыку и танец фламенко? На этот вопрос отвечает новая постановка Театра национального испанского танца «Flamenco Live». Спектакль предлагает зрителям сочетание романтики и мистики, сатиры и философии, где каждое движение и аккорд раскрывают глубину и аллегоричность оригинала.

Сюжет и интерпретация

В центре внимания — волшебный образ Воланда, который отсылает нас к Фаусту Гете и демоническому богу Вёлюнда из европейской мифологии. Эта интерпретация связывает Воланда с мартинете — песнями цыганских кузнецов, чьи мелодии рождены в тишине, под звуки молоточка и наковальни. Действие спектакля разворачивается в потустороннем мире, где демон Воланд кует души грешников.

Ключевые персонажи

Спектакль рисует яркие сцены: прибытие Воланда и его свиты в современность, преследование Мастера критиками и настойчивые звонки из КГБ. Мастер теряет надежду и сжигает свой роман, в то время как Маргарита пытается остановить огонь, туша горящую книгу. Не обойдется и без Иешуа и Понтия Пилата, мучимого угрызениями совести, которые станут частью завораживающего танго в сумасшедшем доме.

Роль музыки и танца

Музыка в спектакле — это не просто фон, а полноправный участник сюжета. Интенсивные ритмы фламенко, наполненные страстью и искренностью, органично соединяются с классической музыкой, подчеркивая происходящее на сцене. Свет и тень здесь танцуют в едином порыве, превращая каждое мгновение в заклинание, а каждое движение — в дыхание самой жизни.

Эта интерпретация «Мастера и Маргариты» дает новый взгляд на известное произведение, раскрывая перед зрителями безграничные горизонты чувств и размышлений.

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Декабрь
21 декабря понедельник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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