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Мама-кот
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Спектакль Мама-кот

Мюзикл Максима Леонидова о трудностях взросления
Постановка
Театр эстрады им. Аркадия Райкина 6+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мюзикл для всей семьи в Театре эстрады Аркадия Райкина

«Мама-Кот» — это семейный мюзикл, который покорил сердца не только юных зрителей, но и их родителей. Созданный московским актёром и драматургом Александром Шавриным, этот спектакль рассказывает трогательную и поучительную историю, которая увлекает своей добротой и весельем. Музыку к постановке написал известный российский музыкант Максим Леонидов, бывший участник бит-квартета «Секрет», а режиссёрское руководство взял на себя Андрей Носков.

Особенности постановки:

Мюзикл «Мама-Кот» выделяется не только своим оригинальным сюжетом, но и яркими вокальными номерами, запоминающейся хореографией и современными декорациями. Прекрасный актёрский состав добавляет постановке глубины и выразительности, делая её особенно привлекательной для семейного просмотра.

Тематика:

Этот мюзикл — отличная возможность обсудить с детьми и подростками важные жизненные вопросы. История помогает юным зрителям понять, как важно стремиться к самопознанию, различать добро и зло, а также находить счастье в повседневных мелочах. Постановка учит смотреть на мир с добротой и оптимизмом, что делает её не только зрелищной, но и поучительной.

Режиссер
Андрей Носков
Андрей Носков
В ролях
Сергей Сафронов
Антон Гуляев
Александра Байраковская
Алина Мурзагалиева
Ольга Красных

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 5 октября
Театр эстрады им. Аркадия Райкина Санкт-Петербург, Б.Конюшенная, 27
12:00 от 500 ₽ 16:00 от 500 ₽

Фотографии

Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот Мама-кот

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