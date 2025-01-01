Спектакль Волшебство оперы: Красная шапочка. Как включали ночь

«Волшебство оперы» — это уникальный цикл концертных театрализованных программ, созданный для юных зрителей. Эти мероприятия знакомят детей с миром оперы через красочные и увлекательные детские сказки, которые читают вслух популярные артисты. Каждый рассказ сопровождается живым исполнением оркестра, оперными певцами и волшебным видеорядом, что позволяет сделать знакомство с оперой ярким и запоминающимся.
В программе представлены две оперы:
Сказку читает звезда театра и кино, солист театра Музыкальной комедии — Владимир Ярош. Спектакль идет с антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и насладиться атмосферой театра.
Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Это прекрасная возможность познакомить детей с оперным искусством и развить их художественный вкус.
Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и музыки вместе с вашими детьми!