Спектакль Волшебство оперы: Красная шапочка. Как включали ночь

Волшебство оперы для самых маленьких зрителей

«Волшебство оперы» — это уникальный цикл концертных театрализованных программ, созданный для юных зрителей. Эти мероприятия знакомят детей с миром оперы через красочные и увлекательные детские сказки, которые читают вслух популярные артисты. Каждый рассказ сопровождается живым исполнением оркестра, оперными певцами и волшебным видеорядом, что позволяет сделать знакомство с оперой ярким и запоминающимся.

Что вас ждет на спектакле?

В программе представлены две оперы:

Первая — это классическая комедийная опера-малышка в стиле Моцарта, созданная талантливой Любовью Борухзон вместе с её учениками.

Вторая — серьёзная камерная опера «Как включали ночь» великого композитора Сергея Баневича.

Сказку читает звезда театра и кино, солист театра Музыкальной комедии — Владимир Ярош. Спектакль идет с антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и насладиться атмосферой театра.

Важно знать

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Это прекрасная возможность познакомить детей с оперным искусством и развить их художественный вкус.

Краткая информация

Жанр: Опера

Авторы: Л. Борухзон / С. Баневич

Постановка: А. Удалова

Солист музыкальной комедии, чтец: Владимир Ярош

Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и музыки вместе с вашими детьми!