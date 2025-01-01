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Волшебство оперы: Красная шапочка. Как включали ночь
Киноафиша Волшебство оперы: Красная шапочка. Как включали ночь

Спектакль Волшебство оперы: Красная шапочка. Как включали ночь

0+
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Волшебство оперы для самых маленьких зрителей

«Волшебство оперы» — это уникальный цикл концертных театрализованных программ, созданный для юных зрителей. Эти мероприятия знакомят детей с миром оперы через красочные и увлекательные детские сказки, которые читают вслух популярные артисты. Каждый рассказ сопровождается живым исполнением оркестра, оперными певцами и волшебным видеорядом, что позволяет сделать знакомство с оперой ярким и запоминающимся.

Что вас ждет на спектакле?

В программе представлены две оперы:

  • Первая — это классическая комедийная опера-малышка в стиле Моцарта, созданная талантливой Любовью Борухзон вместе с её учениками.
  • Вторая — серьёзная камерная опера «Как включали ночь» великого композитора Сергея Баневича.

Сказку читает звезда театра и кино, солист театра Музыкальной комедии — Владимир Ярош. Спектакль идет с антрактом, что дает возможность зрителям обсудить увиденное и насладиться атмосферой театра.

Важно знать

Билет нужен каждому зрителю, независимо от возраста. Это прекрасная возможность познакомить детей с оперным искусством и развить их художественный вкус.

Краткая информация

  • Жанр: Опера
  • Авторы: Л. Борухзон / С. Баневич
  • Постановка: А. Удалова
  • Солист музыкальной комедии, чтец: Владимир Ярош

Не упустите шанс погрузиться в мир волшебства и музыки вместе с вашими детьми!

Режиссер
Анастасия Удалова
В ролях
Владимир Ярош

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Дом молодежи Василеостровского района Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 65
11:00 от 1000 ₽

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