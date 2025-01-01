Спектакль Метро

Меню
Возмущение социальным безволием
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о важных вопросах жизни в театре на Фонтанке

«Метро» — это спектакль, который, несмотря на свою кажущуюся простоту, затрагивает важнейшие вопросы нашей повседневной жизни. Сюжет, известный по одноимённому голливудскому фильму, рассказывает о двух подвыпивших парнях, которые начинают нарушать порядок в вагоне метро, испытывая терпение попутчиков. Пассажиры, в свою очередь, не находят в себе сил или желания вмешаться и остановить хулиганов. Столкновение агрессии и равнодушия, как результат, не может завершиться чем-то хорошим. В этой ситуации, где каждый оказывается один на один со своими переживаниями, нет победителей.

О режиссуре

Режиссёр Семён Спивак видит в этом случае отражение разобщённости, царящей в современном обществе. В своём спектакле он снова возвращается к исследованию человеческой природы, рассуждая о том, как в каждом из нас могут сосуществовать как тёмные, так и светлые начала. Вопрос, когда проявляется доброта и что приводит к жестокости, становится основным в постановке.

История создания

«Метро» — это спектакль, выросший из студенческой работы выпускников СПбГАТИ, мастерская Семёна Спивака (выпуск 2009 года). Для Молодёжного театра это не первый опыт переноса студенческого спектакля в репертуар, и каждый раз такая постановка вызывает бурю эмоций у зрителей, заставляя их задуматься над важными вопросами человечности и общечеловеческих ценностей.

Почему стоит посмотреть

  • Актуальная тема: Вопросы агрессии, равнодушия и разобщённости остаются важными и актуальными для любого времени.
  • Человеческая природа: Спектакль погружает в сложные размышления о добре и зле, исследуя тонкую грань между ними.
  • Молодая энергия: Искренность и страсть, с которой актёры воплощают роли, создают особую атмосферу, которая не оставляет зрителей равнодушными.

«Метро» — это спектакль, который заставляет задуматься о том, что происходит в нашем обществе, и о том, что может произойти, если каждый останется один на один со своими проблемами.

Режиссер
Семен Спивак
В ролях
Сергей Яценюк
Егор Кутенков
Константин Дунаевский
Дарья Вершинина
Андрей Некрасов

В других городах

Санкт-Петербург, 14 октября
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 800 ₽

