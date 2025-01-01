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Малыш и Карлсон
Киноафиша Малыш и Карлсон

Спектакль Малыш и Карлсон

Постановка
Театр комедии им. Акимова 6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказка Астрид Линдгрен в театре комедии им. Акимова

Сюжет спектакля «Малыш и Карлсон»:

В этом замечательном спектакле на сцене Театра комедии имени Акимова разворачивается история, знакомая многим с детства. На самой обыкновенной улице, в самом обычном доме живёт обыкновенная семья: папа, мама и трое детей, среди которых Малыш — главный герой. Но однажды на крыше их дома появляется необычный обитатель — маленький, толстенький и самоуверенный Карлсон, который умеет летать.

Что вас ждёт:

  • Волшебное приключение: Малыш и Карлсон становятся лучшими друзьями, и вместе им предстоит пережить массу захватывающих и весёлых приключений.
  • Сюрпризы и магия: В доме происходят невероятные события: «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок сумки и плюшки, а мыльные пузыри превращаются в звезды.
  • Яркое исполнение: Профессиональные актёры и танцевальный коллектив «Невские зори» делают этот спектакль по-настоящему незабываемым.

Приходите в Театр комедии имени Акимова и погружайтесь в мир волшебства и веселья вместе с Малышем и Карлсоном!

Режиссер
Сергей Романюк
В ролях
Татьяна Полонская
Татьяна Полонская
Татьяна Воротникова
Татьяна Воротникова
Виталий Куклин
Анна Саклакова
Евгения Светлая
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 9 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽
Санкт-Петербург, 16 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
12:00 от 300 ₽

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