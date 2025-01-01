Спектакль Малыш и Карлсон

Сказка Астрид Линдгрен в театре комедии им. Акимова

Сюжет спектакля «Малыш и Карлсон»:

В этом замечательном спектакле на сцене Театра комедии имени Акимова разворачивается история, знакомая многим с детства. На самой обыкновенной улице, в самом обычном доме живёт обыкновенная семья: папа, мама и трое детей, среди которых Малыш — главный герой. Но однажды на крыше их дома появляется необычный обитатель — маленький, толстенький и самоуверенный Карлсон, который умеет летать.

Что вас ждёт:

Волшебное приключение: Малыш и Карлсон становятся лучшими друзьями, и вместе им предстоит пережить массу захватывающих и весёлых приключений.

Малыш и Карлсон становятся лучшими друзьями, и вместе им предстоит пережить массу захватывающих и весёлых приключений. Сюрпризы и магия: В доме происходят невероятные события: «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок сумки и плюшки, а мыльные пузыри превращаются в звезды.

В доме происходят невероятные события: «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок сумки и плюшки, а мыльные пузыри превращаются в звезды. Яркое исполнение: Профессиональные актёры и танцевальный коллектив «Невские зори» делают этот спектакль по-настоящему незабываемым.

Приходите в Театр комедии имени Акимова и погружайтесь в мир волшебства и веселья вместе с Малышем и Карлсоном!