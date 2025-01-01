Спектакль Малыш и Карлсон

В этом замечательном спектакле на сцене Театра комедии имени Акимова разворачивается история, знакомая многим с детства. На самой обыкновенной улице, в самом обычном доме живёт обыкновенная семья: папа, мама и трое детей, среди которых Малыш — главный герой. Но однажды на крыше их дома появляется необычный обитатель — маленький, толстенький и самоуверенный Карлсон, который умеет летать.
Что вас ждёт:
Приходите в Театр комедии имени Акимова и погружайтесь в мир волшебства и веселья вместе с Малышем и Карлсоном!