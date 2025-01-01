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Можно попросить Нину?
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Спектакль Можно попросить Нину?

Постановка
Театр сказки 6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Можно попросить Нину?» Философская притча Санкт-Петербургского Театра Сказки для всей семьи

Вы когда-нибудь задумывались, как один телефонный звонок может изменить всё? Спектакль «Можно попросить Нину?» приглашает вас в увлекательное путешествие, где случайная ошибка становится ключом к необычным событиям.

Сюжет

Представьте, что вы пытаетесь помочь незнакомцу, которому срочно нужен ваш звонок. Но по неизвестным причинам вы ошибаетесь номером. И вот вместо обычного общения с человеком, вы оказываете связь с ребенком... в далеком 1942 году.

Необычный поворот

Как только вы услышите короткие гудки в трубке, станет очевидно: этот разговор был нужен не только ему, но и вам. Всплывут вопросы о времени, памяти и поиске будущего, не зная при этом прошлого. «Как искать завтра, не найдя вчера?» – именно этот вопрос станет центральной темой спектакля.

О спектакле

«Можно попросить Нину?» – это не просто история о случайностях. Это глубокая философская притча о взаимосвязи людей, о том, как даже маленькие ошибки могут привести к большим открытиям.

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который заставит вас задуматься о времени и о том, как наши действия влияют на судьбы других.

Детали показа

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
17:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр сказки Санкт-Петербург, Московский просп., 121
16:00 от 1000 ₽

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