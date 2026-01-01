Спектакль Маленький принц

Цирковое шоу по мотивам книги Сент-Экзюпери

В Цирке Чудес на речном (КЦ «Онежский») состоится спектакль, основанный на знаменитой книге Антуана де Сент-Экзюпери. Гостей ждёт увлекательное шоу, которое объединяет в себе элементы большого циркового представления, мультимедийных эффектов, лазеров, музыки и интерактивных взаимодействий.

Встреча с любимыми героями

Зрители смогут вновь встретиться с любимыми персонажами: звёздным мальчиком с золотыми волосами, трогательной Розой, верным Лисом и необычными обитателями далёких астероидов. Каждый из них привнесёт в спектакль свои уникальные приключения, погружая зрителей в волшебный мир, полный чудес.

Незабываемые эмоции для всех возрастов

Сочетание циркового искусства и современных мультимедийных эффектов обещает удивить и порадовать зрителей всех возрастов. Это шоу станет настоящим праздником для любителей театра и цирка, подарив множество ярких эмоций и незабываемых моментов.