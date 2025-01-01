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Зимовье зверей
Билеты от 500₽
Киноафиша Зимовье зверей

Спектакль Зимовье зверей

Постановка
Историко-этнографический театр 6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Приключения сказочных героев в домике лесника

Вы слыхали новость? В домике лесника поселились необычные жильцы: петух, овца, свинья и бык. Они живут в мире и согласии, наслаждаясь хлебом и щами, но радость их омрачена кознями хитрой лисы и волка, а также жадностью Хозяина.

О чем спектакль?

Главные герои, несмотря на свои различия, стремятся сохранить спокойствие и уют в своем доме. Однако, как им удалось бы это сделать, если не любовь и добро? Именно эти чувства помогут им справиться с трудностями и победить зло. Спектакль поднимает важные темы дружбы и взаимопомощи, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Зачем идти на спектакль?

Этот спектакль не только развлекает, но и учит. Он напоминает нам о важности единства и поддержки в трудные времена. Кроме того, ваше живое участие и эмоциональная вовлеченность помогут героям найти выход из сложной ситуации. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного приключения.

Когда и где?

Спектакль пройдет в уютном театре «Лесная сказка» 15 и 16 ноября. Билеты уже в продаже, и, учитывая интерес к постановке, рекомендуется поторопиться, чтобы не упустить шанс увидеть это удивительное представление.

Бегите за билетами и станьте свидетелями того, как любовь и добро способны преодолеть любые преграды!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Историко-этнографический театр Москва, Рудневой, 3
12:00 от 500 ₽
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