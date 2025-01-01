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Джоконда с кактусом
Билеты от 600₽
Киноафиша Джоконда с кактусом

Спектакль Джоконда с кактусом

Постановка
Вернадского 13 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Джоконда с кактусом: мелодрама о тайнах и неожиданностях

Приглашаем вас на увлекательный спектакль «Джоконда с кактусом», который погружает зрителя в мир неожиданных встреч и скрытых тайн. Главные герои - успешный архитектор, который балансирует между Бамако и Венецией, и востребованный дизайнер интерьеров. Оба они - яркие, независимые личности, уверенные в своих силах.

Мимолетный роман или нечто большее?

На первый взгляд кажется, что ничто не может помешать их легкому и ни к чему не обязывающему роману. Однако в один прекрасный день в квартире дизайнера появляется третий персонаж - неожиданный гость с круассанами под мышкой. Его появление становится катализатором для развития событий, и все меняется в считанные минуты.

Кактус как символ

Причиной этой неожиданной встречи становится кактус, который героиня забыла выставить за дверь. Этот, казалось бы, незначительный предмет становится метафорой для скрытых эмоций и «скелетов в шкафу», которые есть у каждого из персонажей. Спектакль заставляет задуматься о том, насколько внешность порой обманчива, и что скрывается за привычными масками.

Неожиданные повороты сюжета

Каждый из героев оказывается не тем, кем кажется на первый взгляд. Их тайны и внутренние конфликты постепенно раскрываются, что делает спектакль не только увлекательным, но и глубоким. Зрители смогут насладиться не только игрой актеров, но и динамичным сюжетом, который держит в напряжении до самого конца.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот захватывающий спектакль, который поднимает важные вопросы о любви, доверии и самопознании. «Джоконда с кактусом» - это не просто история о встрече двух людей, это настоящая драма, полная эмоций и неожиданных поворотов.

Поспешите купить билеты и окунитесь в мир театра!

Режиссер
Виктория Лебедева
В ролях
Анна Шарова
Сергей Решетов
Михаил Федоренко
Александра Вишнякова
Ольга Тимченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Вернадского 13 Москва, просп. Вернадского, 13
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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26 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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