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Маленькая комедия
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Спектакль Маленькая комедия

Постановка
Мастерская 12+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Маленькая комедия» по Тургеневу: классика на новый лад

Пьеса Ивана Тургенева «Провинциалка», написанная в 1850 году, оживает на сцене в постановке молодого режиссёра Виктора Серваля. Этот текст, который редко привлекает внимание современных режиссёров, неожиданно зазвучал в новом контексте. Тургеневская комедия положений, в своё время блиставшая в Малый театр в бенефисе Михаила Щепкина, и сегодня сохраняет очарование XIX века, но в то же время поднимает вопросы, актуальные для зрителей XXI века.

Сюжет:
В центре истории — Дарья Ивановна, провинциалка, решившая взять судьбу семьи в свои руки. Её образ становится своеобразным прообразом нового типа женщины, способной самостоятельно управлять своей жизнью. Пьеса — это остроумное, но проникновенное размышление о границах морали, ценности человеческих решений и цене, которую герои платят за достижение своих целей.

Особенности постановки:

  • Текст Тургенева: сохранён практически без изменений, что подчёркивает уважение к классическому материалу.
  • Отсутствие осовременивания: костюмы и сценография соответствуют эпохе оригинальной пьесы, что делает постановку достоверной и атмосферной.
  • Психологическая глубина: режиссёрский разбор выполнен по канонам русского психологического театра, с детальной проработкой персонажей и их мотивов.
  • Современные смыслы: актуализация идей происходит через режиссёрское видение и исследование сложных человеческих отношений.

Актёрский состав:

  • Ступендьев Алексей Иванович: Сергей Интяков
  • Дарья Ивановна: Мария Валешная
  • Миша: Артур Гросс, Виктор Тихонович
  • Граф Валериан Николаевич Любин: Максим Студеновский
  • Лакей графа: Артур Гросс, Виктор Тихонович, Виктор Серваль
  • Васильевна: Мария Поликарпова, Анастасия Беляева

Почему стоит посмотреть:

  • Это редкая возможность увидеть на сцене малоизвестное произведение Тургенева, наполненное новыми смыслами.
  • Спектакль объединяет юмор классической комедии с глубоким размышлением о человеческой природе.
  • Для поклонников русского психологического театра постановка станет настоящим открытием благодаря детальной проработке персонажей.

Интересный факт:
«Провинциалка» была написана как бенефисная пьеса для великого Михаила Щепкина, а её премьера в 1851 году принесла Тургеневу успех, которого он сам не ожидал.

Режиссер
Виктор Серваль
В ролях
Сергей Интяков
Мария Валешная
Артур Гросс
Виктор Тихонович
Максим Студеновский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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