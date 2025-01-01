Спектакль «Маленькая комедия» по Тургеневу: классика на новый лад

Пьеса Ивана Тургенева «Провинциалка», написанная в 1850 году, оживает на сцене в постановке молодого режиссёра Виктора Серваля. Этот текст, который редко привлекает внимание современных режиссёров, неожиданно зазвучал в новом контексте. Тургеневская комедия положений, в своё время блиставшая в Малый театр в бенефисе Михаила Щепкина, и сегодня сохраняет очарование XIX века, но в то же время поднимает вопросы, актуальные для зрителей XXI века.

Сюжет:

В центре истории — Дарья Ивановна, провинциалка, решившая взять судьбу семьи в свои руки. Её образ становится своеобразным прообразом нового типа женщины, способной самостоятельно управлять своей жизнью. Пьеса — это остроумное, но проникновенное размышление о границах морали, ценности человеческих решений и цене, которую герои платят за достижение своих целей.

Особенности постановки:

Текст Тургенева: сохранён практически без изменений, что подчёркивает уважение к классическому материалу.

сохранён практически без изменений, что подчёркивает уважение к классическому материалу. Отсутствие осовременивания: костюмы и сценография соответствуют эпохе оригинальной пьесы, что делает постановку достоверной и атмосферной.

костюмы и сценография соответствуют эпохе оригинальной пьесы, что делает постановку достоверной и атмосферной. Психологическая глубина: режиссёрский разбор выполнен по канонам русского психологического театра, с детальной проработкой персонажей и их мотивов.

режиссёрский разбор выполнен по канонам русского психологического театра, с детальной проработкой персонажей и их мотивов. Современные смыслы: актуализация идей происходит через режиссёрское видение и исследование сложных человеческих отношений.

Актёрский состав:

Ступендьев Алексей Иванович: Сергей Интяков

Сергей Интяков Дарья Ивановна: Мария Валешная

Мария Валешная Миша: Артур Гросс, Виктор Тихонович

Артур Гросс, Виктор Тихонович Граф Валериан Николаевич Любин: Максим Студеновский

Максим Студеновский Лакей графа: Артур Гросс, Виктор Тихонович, Виктор Серваль

Артур Гросс, Виктор Тихонович, Виктор Серваль Васильевна: Мария Поликарпова, Анастасия Беляева

Почему стоит посмотреть:

Это редкая возможность увидеть на сцене малоизвестное произведение Тургенева, наполненное новыми смыслами.

Спектакль объединяет юмор классической комедии с глубоким размышлением о человеческой природе.

Для поклонников русского психологического театра постановка станет настоящим открытием благодаря детальной проработке персонажей.

Интересный факт:

«Провинциалка» была написана как бенефисная пьеса для великого Михаила Щепкина, а её премьера в 1851 году принесла Тургеневу успех, которого он сам не ожидал.