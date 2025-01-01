Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка», основанный на знаменитых «Сказах» Павла Бажова. В этом произведении переплетаются реальность и волшебство, человеческие судьбы и мистика горного края.
Главный герой, талантливый камнерез Данила-мастер, мечтает создать шедевр, достойный самой Хозяйки Медной горы. Однако вместо этого он трудится на шахте у алчного Мормагона, который считает себя властелином всех гор. Каждый раз, когда рабочие рассказывают о таинственной Хозяйке, бездушный самоуправец приходит в ярость. Его завистливая жена, напротив, жаждет заполучить малахитовую шкатулку — главную драгоценность Хранительницы природных недр.
Хозяйка Медной горы хладнокровно наблюдает за страстями людей и многим повидала на своем веку. Сможет ли Данила-мастер удивить её и вернуть веру в человечество?
Спектакль «Малахитовая шкатулка» — это не просто история, а возможность прикоснуться к красоте и мудрости уральского фольклора. Вы окажетесь в атмосфере старинных мифов, населенных колоритными персонажами и таинственными силами.
Увлекательный сюжет, живописные костюмы, чарующие напевы и красочные декорации, словно самоцветные драгоценности самой Хозяйки, перенесут вас в сказочный мир, полный чудес и магии.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления!