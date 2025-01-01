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Малахитовая шкатулка
Билеты от 600₽
Киноафиша Малахитовая шкатулка

Спектакль Малахитовая шкатулка

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль по «Сказам» Бажова в театре Терезы Дуровой

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка», основанный на знаменитых «Сказах» Павла Бажова. В этом произведении переплетаются реальность и волшебство, человеческие судьбы и мистика горного края.

Сюжет спектакля

Главный герой, талантливый камнерез Данила-мастер, мечтает создать шедевр, достойный самой Хозяйки Медной горы. Однако вместо этого он трудится на шахте у алчного Мормагона, который считает себя властелином всех гор. Каждый раз, когда рабочие рассказывают о таинственной Хозяйке, бездушный самоуправец приходит в ярость. Его завистливая жена, напротив, жаждет заполучить малахитовую шкатулку — главную драгоценность Хранительницы природных недр.

Персонажи и их судьбы

Хозяйка Медной горы хладнокровно наблюдает за страстями людей и многим повидала на своем веку. Сможет ли Данила-мастер удивить её и вернуть веру в человечество?

Что вас ждет на спектакле

Спектакль «Малахитовая шкатулка» — это не просто история, а возможность прикоснуться к красоте и мудрости уральского фольклора. Вы окажетесь в атмосфере старинных мифов, населенных колоритными персонажами и таинственными силами.

Увлекательный сюжет, живописные костюмы, чарующие напевы и красочные декорации, словно самоцветные драгоценности самой Хозяйки, перенесут вас в сказочный мир, полный чудес и магии.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления!

Режиссер
Тереза Дурова
Исполнители
Павел Демидов (ударные)
Сергей Кондратьев (бас-гитара)
Александр Тевелев (клавишные)
Ольга Яковлева (клавишные)
Константин Чоботок (саксофон)

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
14 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
12 декабря
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

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