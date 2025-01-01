Спектакль по «Сказам» Бажова в театре Терезы Дуровой

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Малахитовая шкатулка», основанный на знаменитых «Сказах» Павла Бажова. В этом произведении переплетаются реальность и волшебство, человеческие судьбы и мистика горного края.

Сюжет спектакля

Главный герой, талантливый камнерез Данила-мастер, мечтает создать шедевр, достойный самой Хозяйки Медной горы. Однако вместо этого он трудится на шахте у алчного Мормагона, который считает себя властелином всех гор. Каждый раз, когда рабочие рассказывают о таинственной Хозяйке, бездушный самоуправец приходит в ярость. Его завистливая жена, напротив, жаждет заполучить малахитовую шкатулку — главную драгоценность Хранительницы природных недр.

Персонажи и их судьбы

Хозяйка Медной горы хладнокровно наблюдает за страстями людей и многим повидала на своем веку. Сможет ли Данила-мастер удивить её и вернуть веру в человечество?

Что вас ждет на спектакле

Спектакль «Малахитовая шкатулка» — это не просто история, а возможность прикоснуться к красоте и мудрости уральского фольклора. Вы окажетесь в атмосфере старинных мифов, населенных колоритными персонажами и таинственными силами.

Увлекательный сюжет, живописные костюмы, чарующие напевы и красочные декорации, словно самоцветные драгоценности самой Хозяйки, перенесут вас в сказочный мир, полный чудес и магии.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного представления!