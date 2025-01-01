Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Случайные встречи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Случайные встречи

Спектакль Случайные встречи

Постановка
Современник. Другая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 35 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

95-летие Олега Ефремова: Премьера спектакля «Случайные встречи»

В этом сезоне театр «Современник» отмечает 95-летие со дня рождения выдающегося режиссера Олега Николаевича Ефремова. В честь юбилея проходит режиссерская лаборатория «Хочу как О.Н.», которая стартовала в феврале 2023 года.

О лаборатории

В рамках лаборатории молодые режиссеры выбирают оригинальные материалы и представляют художественному совету эскизы будущих спектаклей с участием артистов «Современника». Лучшие из представленных работ будут выбраны для дальнейшей постановки, что позволит им превратиться в полноценные спектакли.

Первая премьера: «Случайные встречи»

Первая премьера, основанная на результатах лаборатории, — спектакль «Случайные встречи» режиссера Гульназ Балпейсовой. Этот спектакль основан на рассказах Ивана Бунина и стремится найти ответ на вечный вопрос: что такое любовь?

Тема любви в спектакле

Любовь — это чувство, которое одновременно пугает и манит. Ради нее люди совершают подвиги и идут на преступления. Многие шедевры искусства рождены в моменты, когда их автор был одержим любовью. Она может быть безумной, безответной, взаимной, исступленной, эгоистичной, жертвенной или платонической. Все эти проявления одинаково обжигают тех, кто их испытывает.

Заботьтесь о своем здоровье

В спектакле присутствуют сцены курения табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.

Режиссер
Гульназ Балпейсова
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Александр Хованский
Георгий Богадист
Евгений Шишкин
Марина Лебедева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 3500 ₽
16 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи Случайные встречи

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
29 августа в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей
0+
Детский Цирк
Clinc! Легендарное шоу мыльных пузырей
5 января в 17:00 Останкино
от 1500 ₽
Я — Майя!
12+
Драма
Я — Майя!
24 сентября в 19:00 У Никитских ворот
от 750 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше