95-летие Олега Ефремова: Премьера спектакля «Случайные встречи»

В этом сезоне театр «Современник» отмечает 95-летие со дня рождения выдающегося режиссера Олега Николаевича Ефремова. В честь юбилея проходит режиссерская лаборатория «Хочу как О.Н.», которая стартовала в феврале 2023 года.

О лаборатории

В рамках лаборатории молодые режиссеры выбирают оригинальные материалы и представляют художественному совету эскизы будущих спектаклей с участием артистов «Современника». Лучшие из представленных работ будут выбраны для дальнейшей постановки, что позволит им превратиться в полноценные спектакли.

Первая премьера: «Случайные встречи»

Первая премьера, основанная на результатах лаборатории, — спектакль «Случайные встречи» режиссера Гульназ Балпейсовой. Этот спектакль основан на рассказах Ивана Бунина и стремится найти ответ на вечный вопрос: что такое любовь?

Тема любви в спектакле

Любовь — это чувство, которое одновременно пугает и манит. Ради нее люди совершают подвиги и идут на преступления. Многие шедевры искусства рождены в моменты, когда их автор был одержим любовью. Она может быть безумной, безответной, взаимной, исступленной, эгоистичной, жертвенной или платонической. Все эти проявления одинаково обжигают тех, кто их испытывает.

Заботьтесь о своем здоровье

В спектакле присутствуют сцены курения табака. Помните, что курение вредит вашему здоровью.