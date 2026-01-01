Оповещения от Киноафиши
100 лет предлагаемых обстоятельств
Билеты от 1500₽
Киноафиша 100 лет предлагаемых обстоятельств

Спектакль 100 лет предлагаемых обстоятельств

Постановка
Театр им. Ермоловой 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Спектакль к столетию Театра Ермоловой

Наш документальный спектакль посвящён вековому юбилею Театра Ермоловой. Сто лет – это солидный возраст, который позволяет нам оглянуться на историю и людей, ставших её творцами.

На вечере мы постараемся через воспоминания актёров и режиссёров, с помощью фотографий, поэзии и музыки представить путь театра длиною в сто лет. Мы расскажем о том, почему Андрей Гончаров в своих воспоминаниях назвал Театр Ермоловой эпохи Лобанова «Современником» своего времени. Также затронем, как ермоловцы пережили «лихие девяностые» и кто приложил усилия для спасения театра от закрытия.

В спектакле заняты Наталья Гаранина, Ольга Матушкина, Борис Миронов, Дмитрий Павленко, Наталия Селивёрстова и Наталия Сычёва. Музыканты Андрей Попов (фортепьяно), Ирина Тимошевская (виолончель) и Сергей Перелехов (гитара) добавят звуковое сопровождение.

Жизнь меняется, появляются новые поколения и спектакли, совершаются важные открытия. Каждый прожитый день становится частью истории, но память остаётся неизменной. И легенды, которые создаём мы сами, продолжают жить.

Апрель
25 апреля суббота
19:00
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
от 1500 ₽

