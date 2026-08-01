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Макси диско
Киноафиша Макси диско

Макси диско

12+
Возраст 12+

О концерте

Диско-шоу в Максим Холле

В камерном пространстве Максим Холл развернется настоящее диско-шоу! Восходящие и любимые звезды Театра эстрады подарят зрителям вечер, наполненный легендарными хитами, мощной энергетикой и яркими вокальными открытиями.

На сцене прозвучат хиты прошлых десятилетий, такие как «Хоп Хэй», «Посмотри в глаза», «Ветер с моря дул», а также попурри «Руки Вверх!». Они будут соседствовать с современными фаворитами, такими как «Федерико Феллини», «Ягода-малинка» и «Царица».

Знакомые мелодии обретают свежее звучание благодаря ярким голосам и харизме исполнителей. Особенность этого вечера — это редкая возможность оказаться в непосредственной близости от артистов. Максим Холл позволит услышать каждую ноту, увидеть каждую эмоцию и почувствовать себя частью большого музыкального праздника. Такого диско-шоу у нас еще не было!

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В других городах
Август
Сентябрь
20 августа четверг
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2500 ₽
21 августа пятница
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 3000 ₽
22 августа суббота
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 2000 ₽
23 августа воскресенье
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 3000 ₽
16 сентября среда
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 1800 ₽
23 сентября среда
19:00
Максим-холл Екатеринбург, 8 Марта, 15
от 1800 ₽

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