Группа Distemper отмечает 37 лет на сцене Нирваны

Заводилы российской ска-сцены, группа Distemper, соберутся праздновать свой 37-й день рождения в Екатеринбурге! С момента своего основания в 1989 году группа прошла впечатляющий путь – от первых выступлений до статуса законодателя ска-стиля в России.

Их творчество помогло ска-панку вырваться из андеграунда и завоевать любовь широкой аудитории по всей стране. Секрет долголетия Distemper кроется в их способности оставаться верными своим корням, при этом постоянно развиваясь и совершенствуя звучание.

Музыкальные достижения и влияние

Distemper не просто следует музыкальным трендам – группа сама создает их, оставаясь вне времени и моды. Их девиз: нести позитив и энергию через музыку, объединяя людей различных поколений и социальных групп.

День рождения в клубе Нирвана

На юбилейном концерте Distemper представят топовый деньрожденческий сет из самых известных хитов, бодрые ска-танцы с «чумовой» собакой и сумасшедший слэм. Праздник обещает быть ярким и незабываемым!