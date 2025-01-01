Концерт «Вивальди: Времена года» при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный концерт «Вивальди: Времена года» при свечах, который пройдет в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. Это не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в атмосферу, где время теряет свои привычные границы.

Музыка, оживляющая сезоны

Под сводами дворца, окруженные живописью, полной контрастов и света, вы сможете заново пережить знакомые интонации. Каждое время года будет представлено в своей уникальной интерпретации:

Весна: легкое дыхание, капель и пробуждение.

легкое дыхание, капель и пробуждение. Лето: нега и тревога перед бурей.

нега и тревога перед бурей. Осень: сбор урожая, вино, сырость и охота.

сбор урожая, вино, сырость и охота. Зима: хрупкость, лёд и тишина под снегом.

Все это в живом исполнении струнных музыкантов, в обволакивающем тепле свечей и полумраке, где каждый звук становится лучом света на холсте.

Программа концерта

Вас ожидает богатая программа, состоящая из четырех концертов:

Концерт № 1 ми мажор «Весна»: Allegro. Пришла весна Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Концерт № 2 соль минор «Лето»: Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина. Adagio — Presto. Летняя страда Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

Концерт № 3 фа мажор «Осень»: Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные. Allegro, la Caccia. Охота.

Концерт № 4 фа минор «Зима»: Allegro non molto. Сильный ветер Largo. У камина Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.



Информация для зрителей

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта, где природа дышит через музыку!