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Вивальди. Времена года при свечах
Киноафиша Вивальди. Времена года при свечах

Вивальди. Времена года при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Вивальди: Времена года» при свечах

Компания «Вселенная Классики» приглашает вас на уникальный концерт «Вивальди: Времена года» при свечах, который пройдет в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. Это не просто музыкальное событие, а настоящее погружение в атмосферу, где время теряет свои привычные границы.

Музыка, оживляющая сезоны

Под сводами дворца, окруженные живописью, полной контрастов и света, вы сможете заново пережить знакомые интонации. Каждое время года будет представлено в своей уникальной интерпретации:

  • Весна: легкое дыхание, капель и пробуждение.
  • Лето: нега и тревога перед бурей.
  • Осень: сбор урожая, вино, сырость и охота.
  • Зима: хрупкость, лёд и тишина под снегом.

Все это в живом исполнении струнных музыкантов, в обволакивающем тепле свечей и полумраке, где каждый звук становится лучом света на холсте.

Программа концерта

Вас ожидает богатая программа, состоящая из четырех концертов:

  • Концерт № 1 ми мажор «Весна»:
    1. Allegro. Пришла весна
    2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух
    3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец
  • Концерт № 2 соль минор «Лето»:
    1. Allegro non molto. Жара.
    2. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина.
    3. Adagio — Presto. Летняя страда
    4. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза
  • Концерт № 3 фа мажор «Осень»:
    1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней.
    2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные.
    3. Allegro, la Caccia. Охота.
  • Концерт № 4 фа минор «Зима»:
    1. Allegro non molto. Сильный ветер
    2. Largo. У камина
    3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду.

Информация для зрителей

Билеты на концерт приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального опыта, где природа дышит через музыку!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 15 августа
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 599 ₽
Екатеринбург, 24 августа
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
17:00 от 599 ₽
Екатеринбург, 26 сентября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 599 ₽
Екатеринбург, 21 октября
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 599 ₽
Екатеринбург, 2 декабря
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
19:00 от 599 ₽

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