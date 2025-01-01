Музыка на высоте. Под небом Парижа

Исполнители: Павел Нежданов (аккордеон) Впервые на крыше Детской филармонии! В программе концерта молодого, активно набирающего популярность аккордеониста Павла Нежданова – лучшие хиты из репертуара звезд эстрады Италии и Франции. В программе концерта прозвучат знаменитые композиции Адриано Челентано, Джо Дассена, Андреа Бочелли, Шарля Азнавура, Тото Кутуньо, Эдит Пиаф. Мелодии, которым хочется подпевать, надолго останутся в памяти, навевая чудесные воспоминания… В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана