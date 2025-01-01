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Киноафиша Музыка на высоте. Под небом Парижа

Музыка на высоте. Под небом Парижа

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исполнители: Павел Нежданов (аккордеон) Впервые на крыше Детской филармонии! В программе концерта молодого, активно набирающего популярность аккордеониста Павла Нежданова – лучшие хиты из репертуара звезд эстрады Италии и Франции. В программе концерта прозвучат знаменитые композиции Адриано Челентано, Джо Дассена, Андреа Бочелли, Шарля Азнавура, Тото Кутуньо, Эдит Пиаф. Мелодии, которым хочется подпевать, надолго останутся в памяти, навевая чудесные воспоминания… В случае непогоды администрация детской филармонии оставляет за собой право перенести концерт в зал им. М.И.Павермана

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
19:00 от 1000 ₽ 20:30 от 1000 ₽

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