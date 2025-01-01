Спектакль На Трубе

Удивительный особняк на Трубной площади, единственный сохранивший свои исторические стены и подлинные интерьеры, открывает перед зрителями мир конца XIX – начала XX века.
Семь проводников – знаменитых артистов в классических театральных амплуа – проводят гостей через мифы и легенды, перенося их в моменты жизни великих людей: Чехова, Достоевского, Чайковского, Толстого, Горького и Суворина.
Дом на Трубной поражает своей красотой: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золочёная лепнина и зеркала позапрошлого века погружают в атмосферу более чем столетней давности.
Зрители перенесутся в самое модное место Москвы рубежа XIX-XX веков — ресторан «Эрмитаж», где правил Люсьен Оливье, создатель культового салата. Гости смогут попробовать блюдо из рук его «создателя».
Билеты категории «Оливье+ужин» включают в себя ужин с заявленным актёром после спектакля: