Иммерсивный спектакль «На Трубе». Путешествие во времени и пространстве

Удивительный особняк на Трубной площади, единственный сохранивший свои исторические стены и подлинные интерьеры, открывает перед зрителями мир конца XIX – начала XX века.

Живые легенды прошлого

Семь проводников – знаменитых артистов в классических театральных амплуа – проводят гостей через мифы и легенды, перенося их в моменты жизни великих людей: Чехова, Достоевского, Чайковского, Толстого, Горького и Суворина.

Интерьеры, дышащие историей

Дом на Трубной поражает своей красотой: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золочёная лепнина и зеркала позапрошлого века погружают в атмосферу более чем столетней давности.

Легендарный ресторан «Эрмитаж»

Зрители перенесутся в самое модное место Москвы рубежа XIX-XX веков — ресторан «Эрмитаж», где правил Люсьен Оливье, создатель культового салата. Гости смогут попробовать блюдо из рук его «создателя».

Ужин с актёрами

Билеты категории «Оливье+ужин» включают в себя ужин с заявленным актёром после спектакля: