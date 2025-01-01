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На Трубе
Билеты от 5000₽
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Спектакль На Трубе

Постановка
Театр на Трубной 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Иммерсивный спектакль «На Трубе». Путешествие во времени и пространстве

Удивительный особняк на Трубной площади, единственный сохранивший свои исторические стены и подлинные интерьеры, открывает перед зрителями мир конца XIX – начала XX века.

Живые легенды прошлого

Семь проводников – знаменитых артистов в классических театральных амплуа – проводят гостей через мифы и легенды, перенося их в моменты жизни великих людей: Чехова, Достоевского, Чайковского, Толстого, Горького и Суворина.

Интерьеры, дышащие историей

Дом на Трубной поражает своей красотой: мраморные лестницы и колонны, хрустальные люстры, золочёная лепнина и зеркала позапрошлого века погружают в атмосферу более чем столетней давности.

Легендарный ресторан «Эрмитаж»

Зрители перенесутся в самое модное место Москвы рубежа XIX-XX веков — ресторан «Эрмитаж», где правил Люсьен Оливье, создатель культового салата. Гости смогут попробовать блюдо из рук его «создателя».

Ужин с актёрами

Билеты категории «Оливье+ужин» включают в себя ужин с заявленным актёром после спектакля:

  • 7 декабря: народная артистка РФ Елена Санаева
  • 8 декабря: народный артист РФ Юрий Чернов
  • 18 декабря: заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева
  • 20 декабря: народный артист РФ Александр Галибин
  • 21 декабря: заслуженный артист РФ Вадим Колганов
Режиссер
Владимир Байчер
В ролях
Алексей Гнилицкий
Никита Плахотнюк
Никита Плахотнюк
Иван Кузнецов
Анастасия Марчук
Александр Овчинников
Александр Овчинников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
7 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
8 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
9 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
14 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
15 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
8 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽
9 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 5000 ₽

Фотографии

На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе На Трубе

В ближайшие дни

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20 августа в 17:15 Иммерсивный театр «Морфеус»
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Комедия
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1 мая в 18:15 Центральный дом актера
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