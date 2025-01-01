Спектакль Машенька

Возвращение легендарной пьесы «Машенька» на сцену Театра Моссовета

Идея поставить пьесу из репертуара театра прошлых лет принадлежит Андрею Кончаловскому. Режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян выбрала именно «Машеньку», не случайно! Ведь именно здесь, на сцене Театра Моссовета в марте 1941 года пьеса Александра Афиногенова была поставлена впервые. В главных ролях тогда выступили Вера Марецкая, Евсей Любимов-Ланский, Этель Марголина и Василий Ванин.

Сюжет и идеи

Афиногенов делился с режиссером Юрием Завадским мыслями о том, что «Машенька» родилась от страстного желания быть среди хороших людей, которые полны благородных намерений, сердечной теплоты и настоящей дружбы. Эта пьеса была для драматурга особенно дорога: он регулярно посещал репетиции, активно участвовал в обсуждении и даже вносил изменения в текст, учитывая новшества, привнесенные Марецкой.

Современное прочтение

Спектакль Тикиджи-Хамбурьян рассказывает о одиноких людях, которые через тотальное недоверие и ожоги прошлого на наших глазах объединяются в семью. Главной движущей силой становится Машенька – персонаж, способный исцелять души своей добротой, искренностью и нежным отношением. Режиссер и художник Василиса Кутузова подошли к материалу с особой внимательностью, не нарушая концепцию автора, но подчеркивая глубину затронутых тем и дух своего времени.

Важно знать

Прошло более 80 лет, но история Машеньки и профессора Окаемова звучит также пронзительно, как и тогда. Проблемы, поднятые в пьесе, остаются актуальными и сегодня, что делает спектакль особенно востребованным у зрителей.