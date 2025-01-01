Меню
Машенька
Билеты от 1000₽
Киноафиша Машенька

Спектакль Машенька

Постановка
Театр им. Моссовета 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Возвращение легендарной пьесы «Машенька» на сцену Театра Моссовета

Идея поставить пьесу из репертуара театра прошлых лет принадлежит Андрею Кончаловскому. Режиссер Евгения Тикиджи-Хамбурьян выбрала именно «Машеньку», не случайно! Ведь именно здесь, на сцене Театра Моссовета в марте 1941 года пьеса Александра Афиногенова была поставлена впервые. В главных ролях тогда выступили Вера Марецкая, Евсей Любимов-Ланский, Этель Марголина и Василий Ванин.

Сюжет и идеи

Афиногенов делился с режиссером Юрием Завадским мыслями о том, что «Машенька» родилась от страстного желания быть среди хороших людей, которые полны благородных намерений, сердечной теплоты и настоящей дружбы. Эта пьеса была для драматурга особенно дорога: он регулярно посещал репетиции, активно участвовал в обсуждении и даже вносил изменения в текст, учитывая новшества, привнесенные Марецкой.

Современное прочтение

Спектакль Тикиджи-Хамбурьян рассказывает о одиноких людях, которые через тотальное недоверие и ожоги прошлого на наших глазах объединяются в семью. Главной движущей силой становится Машенька – персонаж, способный исцелять души своей добротой, искренностью и нежным отношением. Режиссер и художник Василиса Кутузова подошли к материалу с особой внимательностью, не нарушая концепцию автора, но подчеркивая глубину затронутых тем и дух своего времени.

Важно знать

Прошло более 80 лет, но история Машеньки и профессора Окаемова звучит также пронзительно, как и тогда. Проблемы, поднятые в пьесе, остаются актуальными и сегодня, что делает спектакль особенно востребованным у зрителей.

Режиссер
Евгения Тикиджи-Хамбурьян
В ролях
Александр Голобородько
Евгений Данчевский
Евгений Данчевский
Юлия Бурова
Юлия Бурова
Маргарита Шубина
Маргарита Шубина
Лилия Волкова
Лилия Волкова

Купить билет на спектакль Машенька

Декабрь
Январь
Февраль
20 декабря суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 2400 ₽
9 января пятница
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1500 ₽
4 февраля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 1000 ₽

Фотографии

Машенька Машенька Машенька Машенька Машенька Машенька Машенька Машенька Машенька

