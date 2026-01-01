Магия свечей. L.O.V.E. Jazz
6+

О концерте

Чарующий джаз в Оранжерее Таврического сада

В этот особенный вечер вас ждет незабываемая атмосфера джазового концерта, наполненная мелодиями, светом и ощущением вечного лета в Оранжерее Таврического сада. Независимо от настроения, вы сможете ощутить вдохновение и трепет первых чувств.

На сцене выступит джаз-бэнд JAZZ HOOLIGANS, а солистом вечера станет лауреат международных конкурсов Раиль Сафаргалиев. В программе вы услышите известные хиты романтического джаза, такие как L.O.V.E, Fly me to the moon, Cheek to cheek, It don’t mean a thing и многие другие.

Информация о билетах

Билеты доступны в четырех категориях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд
  • Категория A: 2-ой и 3-ий ряд
  • Категория B: 4, 5, 6-й ряд
  • Категория C: все ряды, начиная с 7-го ряда

В каждой из категорий предусмотрена свободная рассадка на стульях.

Не упустите возможность насладиться атмосферным джазом под куполом зелени Оранжереи! Это впечатление, которое останется с вами надолго.

Апрель
Май
8 апреля среда
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 1800 ₽
3 мая воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2000 ₽

Фотографии

