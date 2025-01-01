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Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1
Киноафиша Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

0+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Музыка Ханса Циммера в планетарии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное шоу в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии 1! Под звёздным куполом самого большого планетария в мире прозвучит музыка Ханса Циммера из культового фильма «Интерстеллар».

Особенности шоу

Организатор шоу Amadeus Concerts представит вам не просто концерт, а полное погружение в атмосферу космоса и бескрайних звёздных миров. Под сферический купол планетария специально создан уникальный видеоконтент, а оригинальные световые решения позволят зрителю ощутить музыку и атмосферу фильма в новом свете.

Вас ждёт живая музыка в исполнении органа, струнного ансамбля и клавишных инструментов. Авторские аранжировки знаменитых композиций Ханса Циммера создадут захватывающую аудиовизуальную атмосферу, которая позволит воспринять музыку «Интерстеллара» по-новому.

Исполнители:

  • Ирина Розанова (орган) — лауреат международных конкурсов, член Межрегионального союза концертных деятелей и Международного союза музыкальных деятелей.
  • Трофим Конвисаров (клавишные) — солист оркестра Мариинского театра, лауреат международных конкурсов.
  • Струнный ансамбль «Amadeus» (септет) — лауреаты и дипломанты международных конкурсов.

Не упустите шанс стать частью этого космического музыкального путешествия. Присоединяйтесь к нам в Планетарии 1 и погружайтесь в магию киномузыки под звёздами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 21 ноября
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 5 декабря
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
21:00 от 2500 ₽

Фотографии

Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1 Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

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