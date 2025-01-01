Интерстеллар. Музыкальное шоу в Планетарии 1

Музыка Ханса Циммера в планетарии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное шоу в самом космическом месте Санкт-Петербурга — Планетарии 1! Под звёздным куполом самого большого планетария в мире прозвучит музыка Ханса Циммера из культового фильма «Интерстеллар».

Особенности шоу

Организатор шоу Amadeus Concerts представит вам не просто концерт, а полное погружение в атмосферу космоса и бескрайних звёздных миров. Под сферический купол планетария специально создан уникальный видеоконтент, а оригинальные световые решения позволят зрителю ощутить музыку и атмосферу фильма в новом свете.

Вас ждёт живая музыка в исполнении органа, струнного ансамбля и клавишных инструментов. Авторские аранжировки знаменитых композиций Ханса Циммера создадут захватывающую аудиовизуальную атмосферу, которая позволит воспринять музыку «Интерстеллара» по-новому.

Исполнители:

Ирина Розанова (орган) — лауреат международных конкурсов, член Межрегионального союза концертных деятелей и Международного союза музыкальных деятелей.

Трофим Конвисаров (клавишные) — солист оркестра Мариинского театра, лауреат международных конкурсов.

Струнный ансамбль «Amadeus» (септет) — лауреаты и дипломанты международных конкурсов.

Не упустите шанс стать частью этого космического музыкального путешествия. Присоединяйтесь к нам в Планетарии 1 и погружайтесь в магию киномузыки под звёздами!