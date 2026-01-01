Симфония Кингдом Кам: Деливеранс - Оркестр CAGMO
Симфония Кингдом Кам: Деливеранс - Оркестр CAGMO

6+
О концерте

Симфонический концерт по мотивам Kingdom Come: Deliverance

В программе прозвучит музыка из серии RPG «Kingdom Come: Deliverance» и её продолжения «Kingdom Come: Deliverance II». Оркестровые аранжировки создадут атмосферу средневекового мира с его городами, замками и рыцарскими турнирами. Это событие заинтересует как поклонников видеоигр, так и любителей симфонической музыки.

CAGMO представляет новую концертную программу, посвящённую знаменитой серии RPG. Концерт «Симфония Kingdom Come: Deliverance» будет исполнен симфоническим оркестром и хором и пройдёт в уникальных декорациях.

В программе — яркие композиции из обеих частей культовой игры: «Kingdom Come: Deliverance» и «Kingdom Come: Deliverance II». Последняя из них уже считается одним из основных претендентов на звание игры 2025 года.

Приглашаем вас окунуться в эпоху рыцарей и замков вместе с оркестром CAGMO!

Август
26 августа среда
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3300 ₽
В других городах
Сентябрь
14 сентября понедельник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 3300 ₽

