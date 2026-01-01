Сольное шоу Магамета Дзыбова в клубе «Мёд»

В клубе «Мёд» состоится сольное шоу артиста Магамета Дзыбова. Его треки, такие как «Пиковая дама», «Лалеби», «Рулетка» и «Рано или поздно», давно полюбились зрителям и стали неотъемлемой частью праздников и застолий.

Программа вечера

Гостей ждёт насыщенная программа с любимыми хитами и атмосфера кавказского праздника. Шоу идеально подойдёт тем, кто ценит мощную энергетику и живое исполнение музыки.

Магамет Дзыбов — артист с народной популярностью

Магамет Дзыбов — артист, чьи песни знают и поют многие. Его хиты, такие как «Пиковая дама» и «Рулетка», разлетаются по волнам радиостанций и звучат на больших концертах. Теперь у вас есть возможность услышать их вживую!

Забудьте о скуке

Готовьтесь петь вместе с залом и танцевать до последнего трека! Это шоу обещает стать ярким событием, которое надолго останется в памяти.