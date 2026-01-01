Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Магамет Дзыбов
Киноафиша Магамет Дзыбов

Магамет Дзыбов

0+
Продолжительность 240 минут
Возраст 0+

О концерте

Сольное шоу Магамета Дзыбова в клубе «Мёд»

В клубе «Мёд» состоится сольное шоу артиста Магамета Дзыбова. Его треки, такие как «Пиковая дама», «Лалеби», «Рулетка» и «Рано или поздно», давно полюбились зрителям и стали неотъемлемой частью праздников и застолий.

Программа вечера

Гостей ждёт насыщенная программа с любимыми хитами и атмосфера кавказского праздника. Шоу идеально подойдёт тем, кто ценит мощную энергетику и живое исполнение музыки.

Магамет Дзыбов — артист с народной популярностью

Магамет Дзыбов — артист, чьи песни знают и поют многие. Его хиты, такие как «Пиковая дама» и «Рулетка», разлетаются по волнам радиостанций и звучат на больших концертах. Теперь у вас есть возможность услышать их вживую!

Забудьте о скуке

Готовьтесь петь вместе с залом и танцевать до последнего трека! Это шоу обещает стать ярким событием, которое надолго останется в памяти.

Купить билет на концерт Магамет Дзыбов

Помощь с билетами
В других городах
Май
9 мая суббота
18:00
Mishkin & Mishkin Краснодар, Лаперуза, 3
от 2500 ₽
10 мая воскресенье
18:00
Мёд Ростов-на-Дону, Красноармейская, 157
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Битва комиков
16+
Юмор
Битва комиков
4 апреля в 20:00 Ринго
от 700 ₽
Стендап вечер
18+
Юмор
Стендап вечер
9 марта в 21:00 The Rock Bar Small Stage
Билеты
Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO
6+
Классическая музыка
Симфония Imagine Dragons и Coldplay при свечах - Оркестр CAGMO
21 марта в 19:00 Филармония им. Пономаренко
от 1900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше