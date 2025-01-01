Оркестр играет На Бис!

Концерт для самых маленьких: музыка, выбранная детьми

Приглашаем юных зрителей и их родителей на уникальный концерт Кубанского симфонического оркестра, который пройдет в рамках абонемента «Для самых маленьких». Это событие не только порадует детей, но и даст возможность услышать любимые мелодии, выбранные именно ими!

Дирижер и ведущая

Главный дирижер оркестра, Денис Ивенский, готовит для маленьких слушателей незабываемое музыкальное путешествие. Концерт будет вести Нина Магдалиц, известный музыковед и заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Ее опыт и артистизм создадут атмосферу праздника и вдохновения.

Уникальные моменты

В этом концерте зрители смогут услышать не только классические произведения, но и современные композиции, которые так нравятся детям. Концерт станет настоящим открытием для малышей!

Не пропустите!

Дата и время проведения концерта: уточняйте на сайте театра. Убедитесь, что ваши маленькие художники и меломаны присоединятся к этому идущему навстречу музыке событию.

Подарите себе и своим детям незабываемые эмоции, которые дарит живое исполнение музыки под руководством профессионалов!