Flo Rida
Билеты от 4000₽
Киноафиша Flo Rida

Flo Rida

16+
Возраст 16+
Билеты от 4000₽

О концерте

Flo Rida возвращается в Россию!

Приготовьтесь к незабываемым концертам! Знаменитый музыкант Flo Rida, чьи хиты знают и любят миллионы, вновь посетит нашу страну. Его музыка — это настоящая энергия и ритм, которые порадуют всех поклонников. Завораживающие мелодии и захватывающие шоу обещают подарить зрителям незабываемые эмоции.

Золотые хиты и совместные работы

Flo Rida прославился благодаря таким композициям, как Low, в сотрудничестве с T-Pain. Этот танцевальный трек не только возглавил Billboard Hot 100, но и удерживал лидерство в течение 10 недель подряд, став самым продаваемым синглом 2008 года в США.

Не стоит забывать и о других его успешных работах: Club Can’t Handle Me и Where Them Girls At, созданные в сотрудничестве с David Guetta, а также Wild Ones с Sia. Каждая из этих песен завоевала статус золотого или платинового хита.

Любимый в России

В России Flo Rida особенно популярен благодаря танцевальному каверу на песню Right Round, записанному с певицей Ke$ha. Он стал неотъемлемой частью саундтрека к культовому фильму «Мальчишник в Вегасе» и полюбился российским слушателям.

Концертные даты

Flo Rida продолжает активно гастролировать и привезет с собой флоридское солнце в наши суровые края. Концерты пройдут в следующих городах:

  • Москва — 8 и 9 марта, ЦСКА Арена
  • Краснодар — 11 марта, Баскет-Холл
  • Новосибирск — 14 марта, Сибирь-Арена

Не упустите возможность увидеть выступление этого талантливого артиста вживую. Готовьтесь к ярким эмоциям и зажигательной атмосфере!

Купить билет на концерт Flo Rida

Март
8 марта воскресенье
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 4000 ₽
9 марта понедельник
19:00
ЦСКА Арена Москва, Автозаводская, 23а
от 4000 ₽
В других городах
Март
11 марта среда
19:00
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
от 4000 ₽
14 марта суббота
19:00
Сибирь-арена Новосибирск, Немировича-Данченко, 160р
от 4000 ₽

