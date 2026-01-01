Концерт "Высоцкий" в Краснодарской филармонии

Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра состоится в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. В программе будут исполнены песни Владимира Высоцкого — культового поэта и барда, чьи произведения до сих пор трогают сердца зрителей.

Подробности о событии

Дирижёр концерта — Михаил Готлиб, который уже зарекомендовал себя как талантливый руководитель оркестра. В качестве солистов выступят музыканты филармонии, которые исполнят знакомые композиции Высоцкого, наполненные глубокими эмоциями и напряжением.

Для поклонников Высоцкого

Концерт станет отличной возможностью для любителей поэзии и музыки погрузиться в творчество великого барда. Будьте готовы к тому, что каждый номер вызовет сильные чувства и заставит задуматься о жизни и её сложностях.