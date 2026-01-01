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Высоцкий
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Высоцкий

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О концерте

Концерт "Высоцкий" в Краснодарской филармонии

Концерт Государственного эстрадно-симфонического оркестра состоится в Краснодарской филармонии имени Пономаренко. В программе будут исполнены песни Владимира Высоцкого — культового поэта и барда, чьи произведения до сих пор трогают сердца зрителей.

Подробности о событии

Дирижёр концерта — Михаил Готлиб, который уже зарекомендовал себя как талантливый руководитель оркестра. В качестве солистов выступят музыканты филармонии, которые исполнят знакомые композиции Высоцкого, наполненные глубокими эмоциями и напряжением.

Для поклонников Высоцкого

Концерт станет отличной возможностью для любителей поэзии и музыки погрузиться в творчество великого барда. Будьте готовы к тому, что каждый номер вызовет сильные чувства и заставит задуматься о жизни и её сложностях.

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В других городах
Ноябрь
19 ноября четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 400 ₽

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