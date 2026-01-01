Оповещения от Киноафиши
МАФИК
Билеты от 1500₽
18+
В Академ Джаз Клубе в Москве выступит российский певец, поэт и композитор Денис Васильевич Малыгин, известный под псевдонимом Мафик. Он начал музыкальную деятельность в жанре русского шансона с 2005 года и известен альбомами «Чики-мони», «Птицы», «Шито-крыто» и «Ангел», а также песнями «Зеленая», «Привет, братан», «Под пивко» и «Шляйся». Юбилейный концерт посвящён двадцатилетию творческой деятельности Мафика и включает исполнение лучших песен из разных этапов его карьеры. Шоу будет интересно поклонникам русского шансона.

29 марта воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
26 апреля воскресенье
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
28 мая четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
25 июня четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
30 июля четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽
27 августа четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

