Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Music Loto
Билеты от 990₽
Киноафиша Music Loto

Music Loto

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Музыкальная лотерея для всех, кто любит петь и веселиться

«Music-Loto» — это развлекательное мероприятие, где царит атмосфера веселья, смеха и музыки. Гостей ждёт сочетание массового караоке, забавных розыгрышей и шуток от ведущих стендап-комиков, которые создадут яркое настроение на весь вечер.

Весёлые призы и необычные конкурсы
В отличие от обычных лотерей, здесь разыгрываются не деньги, а множество весёлых призов, которые гарантированно поднимут настроение. Конкурсы и сюрпризы делают каждый момент непредсказуемым и наполненным радостью.

Караоке-пати для всех
Любишь петь с друзьями? Караоке-пати — одна из главных составляющих мероприятия, где можно будет показать свои вокальные таланты, участвуя в массовом пении и розыгрышах.

Шутки и харизма от стендап-комиков
Ведущие комики обеспечат вечер первоклассными шутками и харизмой, чтобы каждый участник почувствовал себя частью большого праздника.

Как стать участником

  1. Выбери и купи билет онлайн — это займёт всего пару минут.
  2. Приходи на шоу и наслаждайся атмосферой музыки и веселья.
  3. Получи шанс выиграть весёлые сувениры и заряди себя позитивом на долгое время.

Почему стоит прийти?
Каждый билет — не просто шанс на выигрыш, а приглашение на яркий музыкальный вечер. Чем больше билетов, тем больше радости, громче караоке и выше шанс уйти с призом!

Присоединяйся к «Music-Loto» и проведи вечер, полный смеха и музыки!

 

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
24 июля
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
19:00 от 990 ₽
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
25 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
19:30 от 990 ₽
26 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
27 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
20:00 от 990 ₽
28 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
29 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
30 июля
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
31 июля
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
19:00 от 990 ₽
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
1 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
19:30 от 990 ₽
2 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
16:30 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
3 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
20:00 от 990 ₽
4 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
5 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
6 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
7 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
8 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
9 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
16:30 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
10 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽
11 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
12 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
13 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
14 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
15 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
16 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
16:30 от 990 ₽ 18:00 от 990 ₽ 19:30 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
17 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽
18 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
19 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
20 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
21 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
22 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
23 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
24 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽
25 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
26 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
27 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
28 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
20:00 от 990 ₽
29 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
30 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽ 21:00 от 990 ₽
31 августа
Glavstandup Hall Москва, Садовая-Спасская, 21/1
18:00 от 990 ₽

Фотографии

Music Loto Music Loto Music Loto Music Loto Music Loto Music Loto

В ближайшие дни

Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
3 августа в 17:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Динамит
18+
Поп
Динамит
29 ноября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1500 ₽
Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
9 августа в 17:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше