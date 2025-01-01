Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland

Джазовый Олд Скул Москвы

Каждое летнее воскресенье забудьте об унынии и погрузитесь в атмосферу ритма и наслаждения. Ритм Блюз кафе приглашает на «Воскресную горячку» — идеальное сочетание вкусного бранча и живой музыки.

На нашей веранде вас ждут летящий свинг, ревущий диксиленд, тягучий блюз и дикие ритмы Нового Орлеана. Эта музыка разожжет ваш аппетит и наполнит день энергией.

Бранч для души и тела

Наслаждайтесь лучшими блюдами, напитками и джазом, который создаст идеальное настроение на целую неделю. Начните воскресенье так, чтобы его жар согрел даже понедельник!