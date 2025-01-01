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Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland
Билеты от 1000₽
Киноафиша Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland

Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Джазовый Олд Скул Москвы

Каждое летнее воскресенье забудьте об унынии и погрузитесь в атмосферу ритма и наслаждения. Ритм Блюз кафе приглашает на «Воскресную горячку» — идеальное сочетание вкусного бранча и живой музыки.
На нашей веранде вас ждут летящий свинг, ревущий диксиленд, тягучий блюз и дикие ритмы Нового Орлеана. Эта музыка разожжет ваш аппетит и наполнит день энергией.

Бранч для души и тела
Наслаждайтесь лучшими блюдами, напитками и джазом, который создаст идеальное настроение на целую неделю. Начните воскресенье так, чтобы его жар согрел даже понедельник!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
3 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
10 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
17 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
24 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
31 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
7 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
14 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
21 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
28 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
5 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
12 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
19 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
26 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
2 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
9 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
16 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
23 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
30 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
7 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
14 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
21 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽
28 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
14:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
15 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
20 августа в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
12+
Джаз
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene
23 декабря в 19:00 Дом музыки
от 1000 ₽
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