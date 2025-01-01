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Разгоны Офлайн
Билеты от 750₽
Киноафиша Разгоны Офлайн

Разгоны Офлайн

18+
Возраст 18+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Откровенные шутки без камер

«Разгоны Офлайн» — это шоу, аналогичное «Разгонам Онлайн», но без камер. В такой атмосфере комики могут быть более откровенными и свободными в выражениях, поскольку зрители в зале становятся единственными слушателями. Это позволяет артистам говорить то, что они действительно думают, без фильтров, что делает шоу еще более искренним и настоящим.

Шутки в первозданном виде
Если вы хотите услышать шутки в их первозданном виде, без редакторской правки и ограничений, «Разгоны Офлайн» — это то, что вам нужно. Здесь комики показывают свою настоящую сторону, и вы станете свидетелями их откровенных и безупречно прямых выступлений.

Шоу предназначено для взрослой аудитории (18+), так что будьте готовы к откровенному юмору и откровенным темам. Состав участников может меняться, и актуальную информацию можно уточнить через чат-бот Стендап клуба на Трубной или в социальных сетях клуба.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 750 ₽
3 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 750 ₽
10 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 750 ₽
17 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 750 ₽
31 августа
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
17:00 от 750 ₽

В ближайшие дни

6+
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Константин Емельянов, фортепиано
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от 400 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
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от 1200 ₽
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