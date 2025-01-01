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Душечка
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Спектакль Душечка

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Душечка»: любовь и поиски себя

В одном городе живет очаровательная и милая женщина по имени Оленька Племянникова. Её жизнь подчинена одному чувству — любви. Однако, несмотря на свою обаятельность, у Оленьки нет ничего, кроме этого чувства. Она не может обойтись без мнения кого-то рядом, кто способен направить её мысли и жизнь.

Трагедия и поиски

Трагедия Оленьки заключается в её бесконечных поисках смысла жизни. Обретет ли она истинное «я» или продолжит бесконечные поиски самодостаточности, которая спасет её от одиночества? Проблема отсутствия собственного «я» в отношениях и жизни оказывается гораздо актуальнее, чем кажется на первый взгляд.

История создания

Рассказывая о «Душечке», стоит отметить, что Антон Павлович Чехов вынашивал замысел этого произведения целых десять лет, о чем свидетельствуют его записные книжки. В итоге он сумел в небольшой рассказ вместить многолетнюю историю, наглядно изображая драму человека, который, несмотря на свою приятность, оказывается пустым и подверженным чужому влиянию.

Режиссерская интерпретация

Режиссер Артем Черкаев описывает спектакль как «крик души». Эмоции героини будут обнажены, словно электрические провода с поврежденной изоляцией, и в любой момент могут «ударить током» или вызвать замыкание чувств. В спектакле участвуют актриса и актер, которые исполнят несколько ролей, стремясь быстро перевоплотиться как внешне, так и внутренне.

Театральная форма и программа

Динамичные «впрыгивания» в персонажей и яркая «кардиограмма» эмоций откроют новые грани актерского существования на сцене. Этот спектакль создан в рамках Молодежной программы Школы драматического искусства, художественный руководитель которой — Глеб Черепанов.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию «Душечки» и заглянуть в мир внутренней борьбы главной героини!

Режиссер
Артем Черкаев
В ролях
Алина Чернобровкина
Кирилл Федоров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 1500 ₽
18 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
18:00 от 1500 ₽

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