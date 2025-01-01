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Так по-женски...
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Спектакль Так по-женски...

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Описание спектакля

«Так по-женски…» — это подборка смешных и трогательных, забавных и нежных, лирических и злободневных рассказов о повседневных заботах, о моментах и событиях, происходящих в жизни самой прекрасной половины человечества. Главное, о чём повествует спектакль, — это любовь!

Особенности постановки

Спектакль объединяет произведения современных авторов, известных своими остроумными и глубокими рассказами. Каждый из актёров приносит в постановку свою уникальную энергетику и стиль, создавая неповторимую атмосферу на сцене. «Так по-женски…» отражает многообразие женских эмоций и переживаний, делая акцент на вечные темы, такие как любовь, семья и дружба.

Почему стоит посмотреть

Спектакль «Так по-женски…» — это идеальное сочетание юмора, лирики и жизненной правды. Он обещает быть интересным и запоминающимся зрелищем как для женщин, так и для мужчин, желающих лучше понять прекрасную половину человечества. Трогательные и смешные истории не оставят равнодушным никого.

В ролях
Камиль Кунгуров
Евгений Осокин
Никита Воробьев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 19 сентября
13 трамвай Новосибирск, Дуси Ковальчук, 179/2
19:00 от 600 ₽

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