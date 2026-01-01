Триумфальная арка: драма по Ремарку в Театре «Глобус»

В Театре «Глобус» состоится показ спектакля по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Главным героем истории является хирург Равик, который сбежал из Германии в Париж в 30-е годы прошлого века. Он обследует сложности жизни без документов и права на труд, пытаясь найти смысл существования в новом, чужом ему мире.

Спектакль повествует о любви, дружбе, смерти и мести. Главные роли исполняют:

Париж — Александр Липовской

— Александр Липовской Равик — Максим Гуралевич

— Максим Гуралевич Жоан — Элина Зяблова

— Элина Зяблова Морозов — Владимир Дербенцев

— Владимир Дербенцев Вебер — Руслан Вяткин

— Руслан Вяткин Хааке — Никита Сарычев

— Никита Сарычев Кэт Хэгстрем — Екатерина Аникина

— Екатерина Аникина Роланда — Вера Прунич

— Вера Прунич Эжени — Наталья Тищенко, Мария Соболева

Смысл жизни в чужой стране

Спектакль «Триумфальная арка» поднимает важные вопросы о том, как жить, когда у тебя отняли всё — любовь, родину, профессию. Как найти мотивацию подняться с постели, когда ты одинок, даже лежа в гостиничном номере, и боишься темноты и одиночества? Ночные крики от детских кошмаров становятся реальностью.

Это история о настоящем герое, полный надежды и отчаяния, который стремится к свету даже в самых мрачных обстоятельствах. Спектакль подойдет любителям исторических драм и тем, кто интересуется человеческими судьбами.