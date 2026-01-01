В Театре «Глобус» состоится показ спектакля по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Главным героем истории является хирург Равик, который сбежал из Германии в Париж в 30-е годы прошлого века. Он обследует сложности жизни без документов и права на труд, пытаясь найти смысл существования в новом, чужом ему мире.
Спектакль повествует о любви, дружбе, смерти и мести. Главные роли исполняют:
Спектакль «Триумфальная арка» поднимает важные вопросы о том, как жить, когда у тебя отняли всё — любовь, родину, профессию. Как найти мотивацию подняться с постели, когда ты одинок, даже лежа в гостиничном номере, и боишься темноты и одиночества? Ночные крики от детских кошмаров становятся реальностью.
Это история о настоящем герое, полный надежды и отчаяния, который стремится к свету даже в самых мрачных обстоятельствах. Спектакль подойдет любителям исторических драм и тем, кто интересуется человеческими судьбами.