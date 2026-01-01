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Люблюнемогу
Киноафиша Люблюнемогу

Спектакль Люблюнемогу

Постановка
Старый дом 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут
Возраст 16+

О спектакле

Люблюнемогу: зеркало современности

Спектакль «Люблюнемогу» в Новосибирском театре «Старый дом» — это отражение жизни наших современников. Это история о любви, выборе и жизненных перипетиях, которые знакомы каждому из нас.

Сюжет, который касается каждого

Спектакль рассказывает о различных ситуациях, с которыми сталкиваются жители города Н. и которые объединяют людей независимо от их различий. Любовь к музыке и лирическим историям служит катализатором для объединения зрителей.

Отражение жизни в искусстве

«Люблюнемогу» — это не просто спектакль, это путешествие через течение жизни, где каждый зритель найдет частичку себя. Истории, которые звучат на сцене, кажутся удивительно знакомыми, словно они произошли с каждым из нас. Все события и герои спектакля вымышлены, но степень их совпадения с реальностью остается вопросом. Это заставляет задуматься: возможно, искусство и жизнь не так уж и различны?

Режиссер
Денис Азаров
В ролях
Анатолий Григорьев
Станислав Кочетков
Яна Игнатенко
Евгений Варава
Софья Васильева

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В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
14:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 700 ₽
18:00
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
от 700 ₽

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