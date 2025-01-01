Меню
Бешеные деньги
Киноафиша Бешеные деньги

Спектакль Бешеные деньги

16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Островского о вечной погоне за счастьем

Пьеса Александра Островского, написанная 150 лет назад, остается удивительно актуальной и в наше время. Комедия «Бешеные деньги» раскрывает знакомую тему — стремление к счастью через деньги. На сцене оживают персонажи, чьи мечты и стремления перекликаются с современными реалиями.

Любовь или деньги?

Главный герой, провинциал Савва Васильков, представлен как богатый человек лишь для шутки. Но на эту «шутку» ловятся героини, которые грезят о богатой жизни — Лидия Юрьевна, молодая девушка, мечтающая о блеске и роскоши, и её мать, Надежда Антоновна, которая за маской добропорядочности скрывает алчные помыслы.

Когда Лидия узнаёт о предполагаемых миллионах Василькова, её чувства к нему тут же пробуждаются. Но настояща ли эта любовь? Что стоит за этими отношениями — истинные чувства или лишь жажда богатства? Ответ на этот вопрос, как всегда, раскрывается в финале.

Островский — мастер человеческих страстей

Премьера спектакля приурочена к 200-летию со дня рождения Александра Островского — великого мастера драматургии, который с особой точностью передавал человеческие слабости и страсти. В «Бешеных деньгах» он с иронией и остроумием показывает, как алчность и желание наживы меняют людей и их отношения.

Актуальность на все времена

«Бешеные деньги» — это не только классика, но и история, которая звучит современно. Вечная проблема денег, их влияния на людей и их ценности делает пьесу Островского близкой и понятной каждому зрителю.

Не упустите возможность увидеть эту блистательную комедию и задуматься: что важнее — любовь или деньги?

Режиссер
Владимир Лихошерст
В ролях
Ирина Смолякова
Вадим Тихоненко
Алена Нечепуренко
Владимир Свирин
Максим Давтян

В других городах

Новосибирск, 15 октября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги Бешеные деньги

