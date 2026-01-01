Оповещения от Киноафиши
Кипящие страсти
Киноафиша Кипящие страсти

Спектакль Кипящие страсти

16+
Режиссер Евгений Эпов
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Кипящие страсти: комедия от Евгения Эпова

Новосибирский дом актера готовит для своих зрителей захватывающую премьеры — комедию «Кипящие страсти», поставленную режиссером Евгением Эповым. Это произведение обещает стать ярким событием театрального сезона.

О чем спектакль?

«Кипящие страсти» — это комедия, в которой переплетаются забавные ситуации и остроумные диалоги. В центре сюжета находятся будни совершенно разных персонажей, чьи жизни неожиданно пересекаются, создавая комичные и порой абсурдные обстоятельства. Каждый зритель сможет найти в этом спектакле что-то близкое и знакомое.

Режиссер Евгений Эпов

Евгений Эпов — талантливый театральный режиссер, известный своими необычными подходами и умением создавать яркие, запоминающиеся образы на сцене. Его предыдущие работы получили высокую оценку как зрителей, так и критиков.

Что ожидать зрителям?

Зрители могут рассчитывать на легкий, веселый и занимательный вечер в компании талантливых актеров и необычных ситуаций. Ожидайте море смеха и хорошего настроения, а также возможность по-новому взглянуть на привычные жизненные сценарии. Не упустите возможность стать частью этого театрального события!

Приходите в Новосибирский дом актера и погрузитесь в увлекательный мир «Кипящих страстей»!

Купить билет на спектакль Кипящие страсти

Март
17 марта вторник
18:30
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
от 500 ₽

