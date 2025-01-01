Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безумный день
Киноафиша Безумный день

Спектакль Безумный день

Постановка
Новосибирский дом актера 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Бомарше в Новосибирском доме актёра

Приглашаем вас на комедийное представление «Безумный день, или Женитьба Фигаро», в котором главный герой сталкивается с настоящими испытаниями на пути к своему счастью. В этот безумный день радостное ожидание свадьбы сменяется сомнениями в верности возлюбленной и предательством со стороны начальника.

Переплетение интриг

Ситуация накаляется, и наш герой оказывается в борьбе за «своё место под солнцем». Но не отчаивайтесь! Ему на помощь приходят острый ум, жизнелюбие и, конечно же, великая сила любви.

Темы и эмоции

Это спектакль о преодолении преград, распутывании сложных интриг и борьбе за счастье, который подарит вам множество смеха и положительных эмоций. Не пропустите возможность увидеть, как комедия о повседневной жизни превращается в захватывающее приключение!

Режиссер
Вадим Тихоненко
В ролях
Вадим Тихоненко
Тимофей Ленских
Анна Метелёва
Елена Москаленко
Вадим Гусельников

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 2 октября
Новосибирский дом актера Новосибирск, Серебренниковская, 35
18:30 от 500 ₽

В ближайшие дни

Ни дать, ни зять!
6+
Комедия
Ни дать, ни зять!
29 ноября в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Школа злословия
18+
Комедия Премьера
Школа злословия
12 октября в 18:00 Красный факел
от 500 ₽
Свекровь
18+
Комедия Мюзикл
Свекровь
10 октября в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше