Спектакль Любка

«Любка» — это глубокая и пронзительная история о трех женщинах, чьи судьбы были искалечены советской системой. Все они оказались выброшены из нормальной человеческой жизни, а затем, разными путями, попали в маленький захолустный городок на востоке.
Три судьбы, три женщины
Каждая из героинь несет в себе уникальную историю:
Взаимопомощь и разлука
Эти три женщины встречаются в этом непростом мире не случайно. Их встреча — это шанс помочь друг другу выжить в критический момент. Но, несмотря на единство, они вынуждены расстаться навсегда, оставив каждую свою историю в прошлом.
Спектакль затрагивает важные вопросы о человеческой судьбе, системе, и том, как исторические события воздействуют на личные жизни.