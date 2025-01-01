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Любка
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Спектакль Любка

Спектакль о судьбах и жестокой реальности советской эпохи 16+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

История трех женщин, потерянных в системе

«Любка» — это глубокая и пронзительная история о трех женщинах, чьи судьбы были искалечены советской системой. Все они оказались выброшены из нормальной человеческой жизни, а затем, разными путями, попали в маленький захолустный городок на востоке.

Три судьбы, три женщины

Каждая из героинь несет в себе уникальную историю:

  • Талантливый врач, дочь «врага народа», с еврейской фамилией, чья жизнь была разрушена системой.
  • Главарь банды, только что освобожденная из заключения, которая верит в идеалы сталинского режима и не осознает трагедии своей жизни.
  • Женщина, которая пытается выжить в этом жестоком мире и найти свое место в нем.

Взаимопомощь и разлука

Эти три женщины встречаются в этом непростом мире не случайно. Их встреча — это шанс помочь друг другу выжить в критический момент. Но, несмотря на единство, они вынуждены расстаться навсегда, оставив каждую свою историю в прошлом.

Спектакль затрагивает важные вопросы о человеческой судьбе, системе, и том, как исторические события воздействуют на личные жизни.

Режиссер
Иван Латышев
В ролях
Яна Бушина
Алла Данишевская
Ксения Морозова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 2100 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 2200 ₽

Фотографии

Любка Любка Любка Любка Любка Любка Любка

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