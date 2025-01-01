Тёплая семейная комедия от театра "Точка. ру"

Приглашаем вас на спектакль «Верное средство», поставленный режиссёром Сергеем Сафроновым. Эта комедия, основанная на рассказах О. Генри, подарит вам вечер, наполненный светлым юмором и искренними эмоциями.

Сюжет и особенности

В спектакле представлены такие замечательные истории, как «Родственные души», «Фараон и хорал», «Вождь Краснокожих» и другие. Эти смешные и трогательные сюжеты в исполнении ведущих артистов театра «Точка Ру» создадут атмосферу тепла и уюта.

Актёрский состав

На сцене вы увидите:

Алексей Шарапов

Алексей Соболев

Глеб Бельтюков

Анна Осипова

Ирина Антошина

Елена Шаманова

Создатели спектакля

Инсценировкой занимались Сергей Сафронов и Татьяна Лавнеева. Хореографом выступила Татьяна Жукас, благодаря которой спектакль обрел динамичность и выразительность.

Не упустите возможность насладиться этой замечательной комедией, которая подарит вам заряд положительных эмоций и хорошего настроения!