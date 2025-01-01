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Комедия из жизни джентльменов
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Спектакль Комедия из жизни джентльменов

Постановка
Точка ру 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Тёплая семейная комедия от театра "Точка. ру"

Приглашаем вас на спектакль «Верное средство», поставленный режиссёром Сергеем Сафроновым. Эта комедия, основанная на рассказах О. Генри, подарит вам вечер, наполненный светлым юмором и искренними эмоциями.

Сюжет и особенности

В спектакле представлены такие замечательные истории, как «Родственные души», «Фараон и хорал», «Вождь Краснокожих» и другие. Эти смешные и трогательные сюжеты в исполнении ведущих артистов театра «Точка Ру» создадут атмосферу тепла и уюта.

Актёрский состав

На сцене вы увидите:

  • Алексей Шарапов
  • Алексей Соболев
  • Глеб Бельтюков
  • Анна Осипова
  • Ирина Антошина
  • Елена Шаманова

Создатели спектакля

Инсценировкой занимались Сергей Сафронов и Татьяна Лавнеева. Хореографом выступила Татьяна Жукас, благодаря которой спектакль обрел динамичность и выразительность.

Не упустите возможность насладиться этой замечательной комедией, которая подарит вам заряд положительных эмоций и хорошего настроения!

Режиссер
Сергей Сафронов
В ролях
Алексей Шарапов
Алексей Соболев
Глеб Бельтюков
Анна Осипова
Ирина Антошина

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Фотографии

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