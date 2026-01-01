Лунозавр в космосе: захватывающее космическое приключение для всей семьи

В Театре будущего Лилии Тим представят спектакль «Лунозавр в космосе», который погрузит зрителей в удивительный мир астрономии и космоса. Сюжет рассказывает о космонавте Лёве и его подруге лунной девочке Лу, которые отправляются в космическое приключение, сталкиваясь с различными планетами и их обитателями. Герои проходят испытания, используя свои астрономические знания.

Космонавт Лёва и Лу не встречались несколько лет. Мальчик с Земли решает навестить свою подругу, но во время полёта корабль терпит крушение. В этом опасном путешествии им предстоит столкнуться с разъяренной Черной Дырой, величественным Сатурном и властным Марсом, а также его спутниками-балбесами — Страхом и Ужасом.

Главная цель героев — наладить связь с жителями других планет и вернуться домой. Приглашаем вас на захватывающую экспедицию по Солнечной системе, где вы сможете узнать о жизни на других планетах и познакомиться с их фауной и флорой!

Что вас ждет на спектакле?

Уникальная сцена с мультимедийным экраном 360 градусов, позволяющая полноценно увидеть космическое приключение;

Футуристические декорации и костюмы, разработанные финалистами Международного конкурса дизайнеров из Новой Зеландии;

Экстремальные цирковые трюки и веселые интерактивы от инопланетян;

Научные факты, представлены в увлекательной форме и художественном исполнении.

Театр будущего Лилии Тим — это не просто спектакль, а интерактивное семейное шоу, которое первым в России создало формат экшн-шоу для детей. Проект разработан совместно с детским психологом с учётом особенностей современных детей.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта. Счастливого пути и до скорой встречи!