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Лунозавр в космосе
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Спектакль Лунозавр в космосе

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О спектакле

Лунозавр в космосе: захватывающее космическое приключение для всей семьи

В Театре будущего Лилии Тим представят спектакль «Лунозавр в космосе», который погрузит зрителей в удивительный мир астрономии и космоса. Сюжет рассказывает о космонавте Лёве и его подруге лунной девочке Лу, которые отправляются в космическое приключение, сталкиваясь с различными планетами и их обитателями. Герои проходят испытания, используя свои астрономические знания.

Космонавт Лёва и Лу не встречались несколько лет. Мальчик с Земли решает навестить свою подругу, но во время полёта корабль терпит крушение. В этом опасном путешествии им предстоит столкнуться с разъяренной Черной Дырой, величественным Сатурном и властным Марсом, а также его спутниками-балбесами — Страхом и Ужасом.

Главная цель героев — наладить связь с жителями других планет и вернуться домой. Приглашаем вас на захватывающую экспедицию по Солнечной системе, где вы сможете узнать о жизни на других планетах и познакомиться с их фауной и флорой!

Что вас ждет на спектакле?

  • Уникальная сцена с мультимедийным экраном 360 градусов, позволяющая полноценно увидеть космическое приключение;
  • Футуристические декорации и костюмы, разработанные финалистами Международного конкурса дизайнеров из Новой Зеландии;
  • Экстремальные цирковые трюки и веселые интерактивы от инопланетян;
  • Научные факты, представлены в увлекательной форме и художественном исполнении.

Театр будущего Лилии Тим — это не просто спектакль, а интерактивное семейное шоу, которое первым в России создало формат экшн-шоу для детей. Проект разработан совместно с детским психологом с учётом особенностей современных детей.

Продолжительность спектакля — 1 час 10 минут без антракта. Счастливого пути и до скорой встречи!

Исполнители
Тим Л

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В других городах
Ноябрь
14 ноября суббота
12:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
15:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
18:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
15 ноября воскресенье
11:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
14:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
17:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73

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