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Казанга Тукай кайткан/Возвращение Тукая
Киноафиша Казанга Тукай кайткан/Возвращение Тукая

Спектакль Казанга Тукай кайткан/Возвращение Тукая

12+
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о великом татарском поэте

Приглашаем вас на захватывающее театральное действие, посвященное жизни и творчеству легендарного татарского поэта Габдуллы Тукая. Пьесу написала современная татарская поэтесса Резеда Губаева (Зайниева), в которой вымысел переплетается с документальными фактами. Это произведение не только о Тукае, но и о его влиянии на культуру и искусство татарского народа.

Творческое наследие Тукая

Габдулла Тукай — ключевая фигура в татарской литературе. Его творчество охватывает разные жанры: от поэзии до драматургии, от музыкальных произведений до научных исследований. Век назад, вчера и сегодня его имя остается символом и брендом татарской нации.

Уникальный театральный опыт

На сцене развернется история жизни этого гениального поэта, чья жизнь была tragически коротка, но оставила неизгладимый след в сердцах поколений. Спектакль предложит зрителям уникальный опыт взаимодействия с образом Тукая, позволяя каждому ощутить его влияние здесь и сейчас.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого важного культурного события. Спектакль обещает быть не только глубоким, но и интерактивным, объединяя авторов, участников и зрителей в одном пространстве. Ожидаем вас на премьере!

Режиссер
Айдар Заббаров
В ролях
Эмиль Талипов
Искандер Хайруллин
Ильдус Габдрахманов
Ляйсан Файзуллина
Раиль Шамсуаров

Купить билет на спектакль Казанга Тукай кайткан/Возвращение Тукая

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В других городах
Август
Сентябрь
27 августа четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 1000 ₽
17 сентября четверг
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
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