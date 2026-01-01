Спектакль Александр Райн. Я планировал иначе

Оповещения от Киноафиши
Александр Райн. Я планировал иначе
6+
О спектакле

Творческая встреча с Александром Райном и Владимиром Лесных

В Concert-Hall «Kino» пройдет уникальная творческая программа с писателем Александром Райном и актером Владимиром Лесных. Эта встреча станет отличной возможностью для зрителей услышать смешные и добрые рассказы автора, чьи книги полюбились многим и даже были экранизированы.

Программа «Я планировал иначе» расскажет о поворотах судьбы, которые заставляют нас смотреть на мир по-новому. Жизнь нередко удивляет своими неожиданными изменениями, нарушая даже самые продуманные планы. Этот вечер наполнен позитивными эмоциями, смехом и вдохновением, а также ностальгией по ярким моментам.

Александр Райн — современный автор, работающий в жанрах магического фэнтези, социальная фантастика и юмористическая проза. Он удачно сочетает в своих произведениях элементы мистики и повседневной жизни, что делает его стиль уникальным и запоминающимся. Будучи блогером с аудиторией более 300000 подписчиков, он завоевал сердца читателей и стал автором нескольких короткометражных фильмов, экранизировавших его творения.

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых рассказчиков и насладиться атмосферой живого общения!

Апрель
23 апреля четверг
19:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 1500 ₽
24 апреля пятница
19:00
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
от 1200 ₽
26 апреля воскресенье
19:00
Волгоградский ОЦНТ Волгоград, б-р Энгельса, 1а
от 1500 ₽

