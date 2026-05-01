Спектакль Казан егетләре / Казанские парни

Казан егетләре / Казанские парни
Постановка
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 140 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль Театра им. Тинчурина. История о столкновении двух миров

В театре ожидается показ спектакля, в котором четверо выпускников оказываются в глухой татарской деревне вместо ожидаемой столичной жизни. В этом необычном месте они сталкиваются с вдохновляющими девушками и понимают, что возвращение в город для них невозможно. Это история о столкновении двух миров и о том, как случайность может изменить жизнь.

Сюжет

Четыре амбициозных выпускника, получив свои дипломы, мечтали о блестящем будущем и карьере в режиме столичной жизни. Однако судьба решает внести коррективы. Вместо шумных улиц и модных кафе они оказываются в отдаленной татарской деревне, где время как будто остановилось, а мужское население исчезло. Остались только девушки.

С трудом понимая, как они оказались здесь, молодые люди узнают, что возвращение в город под запретом. Им предстоит научиться выживать в непривычных условиях и найти общий язык с местными жительницами, которые не так просты, как кажутся на первый взгляд.

Тематика спектакля

Спектакль не просто комедия положений. Он представляет собой остроумное и глубокое размышление о столкновении городского и деревенского, мужского и женского миров. Это история поиска себя, истинной дружбы и любви, способной вспыхнуть в самых неожиданных местах. Счастье, как показывает сюжет, может оказаться там, где его совсем не ждешь.

Режиссура и перевод

Спектакль ведет Альбина Мухутдинова, а перевод пьесы на русский язык сделала Резеда Губаева. Интересно, что спектакль будет представлен на татарском языке с синхронным переводом на русский, что позволит максимальному числу зрителей насладиться постановкой.

Спектакль состоится в ТГДиК им. К.Тинчурина и обещает быть интересным для зрителей, которые ценят комедии и размышления о человеческих отношениях.

Май
Июнь
Июль
28 мая четверг
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
31 мая воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
1 июня понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
4 июня четверг
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
5 июня пятница
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
11 июня четверг
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
15 июня понедельник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
19 июня пятница
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
25 июня четверг
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
1 июля среда
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
5 июля воскресенье
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
10 июля пятница
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
14 июля вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽

